https://ria.ru/20210103/potok-1591857846.html
В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством
В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством
Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T01:27
2021-01-03T01:27
2021-01-03T12:29
вальдемар гердт
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
германия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:760:2288:2047_1920x0_80_0_0_cd847229a39af32e39ea175746d7a97d.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии "самоубийством" и "абсурдом".Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли "на фоне зеленой истерии".Проект удастсяРанее Гердт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что газопровод достроят вне зависимости от реакции старых или новых властей США.По мнению политика, из-за ситуации на энергетическом рынке у правительства ФРГ сейчас "нет другого выхода", кроме как поддержать российский проект. Кроме того, Гердт заявил, что вопрос о доведении строительства до конца станет "серьезной проверкой" суверенности решений Берлина."Северный поток — 2"Российский газопровод "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского проекта. В октябре Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
https://ria.ru/20210102/sertifikatsiya-1591854096.html
https://ria.ru/20201231/gazoprovod-1591685894.html
россия
балтийское море
германия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_177:836:1775:2034_1920x0_80_0_0_6104eea0c5ccf84d5277914390845291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вальдемар гердт, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, украина, в мире
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Депутат бундестага Вальдемар Гердт
в комментарии телеканалу "360
" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии "самоубийством" и "абсурдом".
"Отказ от "Северного потока — 2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток — 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?" — пояснил Гердт.
Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли "на фоне зеленой истерии".
Проект удастся
Ранее Гердт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что газопровод достроят вне зависимости от реакции старых или новых властей США
.
"Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет — это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер. "Северный поток —2" будет достроен вне зависимости от того, как ведет себя новая или старая администрация", — сказал Гердт.
По мнению политика, из-за ситуации на энергетическом рынке у правительства ФРГ сейчас "нет другого выхода", кроме как поддержать российский проект.
Кроме того, Гердт заявил, что вопрос о доведении строительства до конца станет "серьезной проверкой" суверенности решений Берлина.
"Северный поток — 2"
Российский газопровод "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии
.
США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского проекта. В октябре Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".