https://ria.ru/20210103/potok-1591857846.html

В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством

В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T01:27

2021-01-03T01:27

2021-01-03T12:29

вальдемар гердт

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

германия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии "самоубийством" и "абсурдом".Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли "на фоне зеленой истерии".Проект удастсяРанее Гердт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что газопровод достроят вне зависимости от реакции старых или новых властей США.По мнению политика, из-за ситуации на энергетическом рынке у правительства ФРГ сейчас "нет другого выхода", кроме как поддержать российский проект. Кроме того, Гердт заявил, что вопрос о доведении строительства до конца станет "серьезной проверкой" суверенности решений Берлина."Северный поток — 2"Российский газопровод "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского проекта. В октябре Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".

https://ria.ru/20210102/sertifikatsiya-1591854096.html

https://ria.ru/20201231/gazoprovod-1591685894.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

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вальдемар гердт, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, украина, в мире