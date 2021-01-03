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В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством
В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством
Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T01:27
2021-01-03T12:29
вальдемар гердт
россия
allseas
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии "самоубийством" и "абсурдом".Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли "на фоне зеленой истерии".Проект удастсяРанее Гердт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что газопровод достроят вне зависимости от реакции старых или новых властей США.По мнению политика, из-за ситуации на энергетическом рынке у правительства ФРГ сейчас "нет другого выхода", кроме как поддержать российский проект. Кроме того, Гердт заявил, что вопрос о доведении строительства до конца станет "серьезной проверкой" суверенности решений Берлина."Северный поток — 2"Российский газопровод "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского проекта. В октябре Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
https://ria.ru/20210102/sertifikatsiya-1591854096.html
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вальдемар гердт, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, украина, в мире

В бундестаге назвали отказ от "Северного потока — 2" самоубийством

01:27 03.01.2021 (обновлено: 12:29 03.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу "360" назвал возможный отказ от российского проекта "Северный поток — 2" в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии "самоубийством" и "абсурдом".

"Отказ от "Северного потока — 2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток — 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?" — пояснил Гердт.

Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли "на фоне зеленой истерии".

Проект удастся

Ранее Гердт в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что газопровод достроят вне зависимости от реакции старых или новых властей США.

"Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет — это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер. "Северный поток —2" будет достроен вне зависимости от того, как ведет себя новая или старая администрация", — сказал Гердт.

По мнению политика, из-за ситуации на энергетическом рынке у правительства ФРГ сейчас "нет другого выхода", кроме как поддержать российский проект.
Кроме того, Гердт заявил, что вопрос о доведении строительства до конца станет "серьезной проверкой" суверенности решений Берлина.
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"Северный поток — 2"

Российский газопровод "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского проекта. В октябре Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
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Вальдемар ГердтРоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАУкраинаВ мире
 
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