https://ria.ru/20210103/pokhmele-1591868799.html

Названы самые простые способы избавиться от похмелья

Названы самые простые способы избавиться от похмелья

Эксперты издания Times Now перечислили продукты, с помощью которых можно устранить похмельный синдром и восстановить организм. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T09:29

2021-01-03T09:29

2021-01-03T13:24

здоровье

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эксперты издания Times Now перечислили продукты, с помощью которых можно устранить похмельный синдром и восстановить организм.В первую очередь необходимо принять напитки, содержащие кофеин. Антиоксиданты помогут снять чувство усталости и окажут стимулирующий эффект.Не менее полезными будут теплая вода или чай с добавлением имбиря. По словам специалистов, это средство способствует улучшению пищеварения, успокаивает желудок и облегчает состояние при тошноте.На следующий день после застолья врачи рекомендуют запастись продуктами, богатыми витамином С: киви, апельсинами, ягодами. Они дадут организму энергию и помогут снять головную боль.Для того чтобы избавиться от чувства беспокойства, эксперты посоветовали заварить чай с ромашкой. Такой напиток будет способствовать быстрому засыпанию и даст возможность организму скорее восстановиться после интоксикации.Перекус творогом также может устранить неприятные симптомы. Этот продукт снижает кислотность желудка и успокаивает расстройство, а также восстанавливает витамины и минералы, потерянные организмом при обезвоживании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/dietolog-1591781611.html

https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html

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2021

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здоровье, общество