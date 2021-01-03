https://ria.ru/20210103/pogibshie-1591909845.html

В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек

В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек

В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 18 человек, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T17:58

2021-01-03T17:58

2021-01-03T21:29

уттар-прадеш

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв — РИА Новости. В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 18 человек, сообщил телеканал NDTV.Инцидент произошел в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш. Под завалами оказались десятки человек, пока удалось достать 38 пострадавших. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают спасательную операцию, полагая, что там еще могут оставаться люди.Пострадавших доставили в местную государственную больницу, где им оказали помощь.Соболезнования в связи с происшествием выразили в твиттере президент и премьер-министр Индии. Как заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, семьям пострадавших окажут финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов). Он также выразил им соболезнования.Адитьянатх поручил местным властям расследовать причины инцидента и представить доклад.

https://ria.ru/20201123/tualet-1586003282.html

https://ria.ru/20200923/indiya-1577636109.html

уттар-прадеш

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уттар-прадеш, индия, в мире