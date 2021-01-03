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В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек
В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек
В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 18 человек, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:58
2021-01-03T21:29
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв — РИА Новости. В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 18 человек, сообщил телеканал NDTV.Инцидент произошел в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш. Под завалами оказались десятки человек, пока удалось достать 38 пострадавших. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают спасательную операцию, полагая, что там еще могут оставаться люди.Пострадавших доставили в местную государственную больницу, где им оказали помощь.Соболезнования в связи с происшествием выразили в твиттере президент и премьер-министр Индии. Как заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, семьям пострадавших окажут финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов). Он также выразил им соболезнования.Адитьянатх поручил местным властям расследовать причины инцидента и представить доклад.
https://ria.ru/20201123/tualet-1586003282.html
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уттар-прадеш, индия, в мире

В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек

17:58 03.01.2021 (обновлено: 21:29 03.01.2021)
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Bikas Das
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв — РИА Новости. В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 18 человек, сообщил телеканал NDTV.
Инцидент произошел в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш. Под завалами оказались десятки человек, пока удалось достать 38 пострадавших. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают спасательную операцию, полагая, что там еще могут оставаться люди.
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Пострадавших доставили в местную государственную больницу, где им оказали помощь.
Соболезнования в связи с происшествием выразили в твиттере президент и премьер-министр Индии. Как заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, семьям пострадавших окажут финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов). Он также выразил им соболезнования.
Адитьянатх поручил местным властям расследовать причины инцидента и представить доклад.
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