В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек
17:58 03.01.2021 (обновлено: 21:29 03.01.2021)
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
© AP Photo / Bikas Das
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв — РИА Новости. В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 18 человек, сообщил телеканал NDTV.
Инцидент произошел в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш. Под завалами оказались десятки человек, пока удалось достать 38 пострадавших. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают спасательную операцию, полагая, что там еще могут оставаться люди.
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Пострадавших доставили в местную государственную больницу, где им оказали помощь.
Соболезнования в связи с происшествием выразили в твиттере президент и премьер-министр Индии. Как заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, семьям пострадавших окажут финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов). Он также выразил им соболезнования.
Адитьянатх поручил местным властям расследовать причины инцидента и представить доклад.
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