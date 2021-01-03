https://ria.ru/20210103/pfizer-1591872533.html
Вакцина Pfizer может появиться в Казахстане во втором полугодии 2021 года
Вакцина Pfizer может появиться в Казахстане во втором полугодии 2021 года
Вакцина Pfizer от коронавируса может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия 2021 года, сообщил в воскресенье министр здравоохранения республики... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:27
2021-01-03T10:27
2021-01-03T10:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 3 янв - РИА Новости. Вакцина Pfizer от коронавируса может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия 2021 года, сообщил в воскресенье министр здравоохранения республики Алексей Цой."Мы обсуждали (с Pfizer - ред.) вопросы возможной поставки этих вакцин, стоимость. У нас подписано соглашение о конфиденциальности, часть информации мы не можем разглашать, это касательно внутренних параметров, но предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия", - сообщил Цой на пресс-конференции."Мы предложили нашим коллегам, чтобы они внесли документы для проведения процедуры регистрации данной вакцины на территории Казахстана. Мы попросили максимально ускориться, чтобы мы могли получить данную вакцину в Казахстане, но пока нам заявили сроки, что не ранее второго полугодия 2021 года", - добавил он.Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Казахстан начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте, пока в рамках третьей фазы исследований прививаются 3 тысячи добровольцев. Кроме того, 21 декабря на Карагандинском фармацевтическом комплексе (в центральном Казахстане) был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, казахстан
НУР-СУЛТАН, 3 янв - РИА Новости.
Вакцина Pfizer от коронавируса может появиться в Казахстане
не раньше второго полугодия 2021 года, сообщил в воскресенье министр здравоохранения республики Алексей Цой.
"Мы обсуждали (с Pfizer - ред.) вопросы возможной поставки этих вакцин, стоимость. У нас подписано соглашение о конфиденциальности, часть информации мы не можем разглашать, это касательно внутренних параметров, но предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия", - сообщил Цой на пресс-конференции.
"Мы предложили нашим коллегам, чтобы они внесли документы для проведения процедуры регистрации данной вакцины на территории Казахстана. Мы попросили максимально ускориться, чтобы мы могли получить данную вакцину в Казахстане, но пока нам заявили сроки, что не ранее второго полугодия 2021 года", - добавил он.
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Казахстан начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте, пока в рамках третьей фазы исследований прививаются 3 тысячи добровольцев. Кроме того, 21 декабря на Карагандинском фармацевтическом комплексе (в центральном Казахстане) был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V"
в объеме 6 тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф