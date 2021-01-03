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Тайна подземелий: история одной из самых загадочных пещер в России
Тайна подземелий: история одной из самых загадочных пещер в России
Благодаря этим каменоломням построили Москву. Теперь тут хозяйничают диггеры и любители экстремальных развлечений. Загадочный скелет, дух-покровитель, подземные РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T08:00
2021-01-03T08:00
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Святослав Петров, Лидия Белькова, Алексей Аликин. Благодаря этим каменоломням построили Москву. Теперь тут хозяйничают диггеры и любители экстремальных развлечений. Загадочный скелет, дух-покровитель, подземные дискотеки — РИА Новости разбирается в тайной истории подмосковных Сьяновских пещер.В декабре здесь исчезла детская туристическая группа вместе с двумя взрослыми сопровождающими. Пропавших быстро нашли спасатели. После инцидента местные власти на всякий случай замуровали главный вход в пещеры. Впрочем, это не помогло — вскоре его вскрыли.О Сьянах давно ходят легенды, и многие из них из разряда страшилок. Тем не менее мифы все равно притягивают тысячи людей — от обычных туристов до искателей приключений.Новый год под землейВ пещерах устраивали вечеринки — дискотеки, гулянья, даже праздновали Новый год. По словам руководителя Центра подземных исследований "ОСТРОБ" Михаила Савкина, около десяти лет назад мероприятие едва не закончилась трагедией. Посетители пренебрегли правилами безопасности и принесли бензогенератор. В итоге чуть не задохнулись от угарного газа. Одного пришлось срочно эвакуировать."Если честно, я только рад, что пещеры закрыли, — говорит РИА Новости Савкин. — В нынешнем виде они опасны".Туризм в Сьянах должен быть организованным, согласен диггер и москвовед Даниил Давыдов. Однако, по его мнению, запретительные меры не помогут: желающие найдут способ пробиться — например, прокопают новый проход.По словам Давыдова, в мире много подземных объектов с официальным статусом. За ними присматривают, проводят экскурсии. Например, знаменитые парижские катакомбы. Диггер считает, что в той же Москве можно сделать похожий проект в районе подземной реки Неглинки. Однако разговоры с чиновниками пока ни к чему не привели.Белокаменные пещерыСьяны — одна из крупнейших пещерных систем Подмосковья. Она прячется под поверхностью Домодедовского района у берегов реки Пахры. Только изученные ходы в длину составляют около 19 километров.В 1960-е, когда камень уже почти не добывали, под землю нередко отправлялись экспедиции спелеологов. После того как в 1974-м там исчез ребенок, власти взорвали главный вход в систему. Через 14 лет его вновь расчистили любители пещерных походов. До последнего времени Сьяны пользовались популярностью и у обычных туристов, и у диггеров. Еженедельно их посещали до нескольких сотен человек. Формально такие экскурсии незаконны: маршрут нигде не регистрировали, ни с кем не согласовывали. Кроме того, пещеры поддерживали исключительно силами любителей и специальных мер безопасности не вводили.Хотя каменоломни довольно удобны для перемещения — в них нет провалов, колодцев или ям, как в шахтах, — там уже давно существует угроза обвалов. Под землей не ловит мобильная связь. Единственная надежда на помощь в беде — журнал посетителей у главного входа. В нем каждый делал отметку: во сколько вошел и когда планирует выйти. Если к указанному времени он не расписывался, следующий посетитель мог это увидеть и вызвать спасателей.Штреки смертиИз экстремальных развлечений в Сьянах есть так называемый “щучий лаз” — узкая лазейка, которую преодолевают только ползком. Застрять там, по словам побывавших в пещерах, невозможно, однако из-за сужающегося пространства и давящих стен есть риск впасть в панику. Впрочем, лаз не идет в сравнение со “штреками смерти” в дальних уголках системы. Жуткое прозвище они получили за узость и опасность. Найти их непросто, а если заблудишься, выбираться оттуда долго и тяжело.Одна из местных легенд связана с партизанами: в войну они прятались в каменоломнях, один потерял свою девушку и громко звал ее: "Эва!" Старожилы считают — такой кричалкой можно задобрить духа пещеры.Почти у любой пещеры в России есть легенда о Белом спелеологе. Не исключение и Сьяны: якобы добрый дух выручает тех, кто уважительно относится к пещерам, а вот пьяниц и хулиганов водит кругами.Череп в кромешной тьмеЧтобы отвести от себя беду, некоторые посетители Сьян совершают ритуал пожертвования Аристарху — местному духу-покровителю. Такое имя получил человеческий скелет, по легенде обнаруженный когда-то давно в пещерах. Как по-настоящему звали погибшего, неизвестно. Хоронить кости никто не стал, их якобы растащили на “сувениры”. Все, что осталось от Аристарха — искусственный череп на своеобразном постаменте в "центральном" штреке и уложенные возле дары туристов. Вместо тела у "хранителя пещеры" — защитный костюм, набитый землей. Кроме того, в одном из гротов обустроен своеобразный храм. Стены исписаны молитвами и иконами, посетители ставят свечки и крестятся. Диггеры говорят, что этот грот освятил священник, и те, кто не доверял языческому Аристарху, приходил за помощью в пути сюда. Впрочем, никакой мистики в Сьянах нет, отмечает в беседе с РИА Новости специалист отдела подземных исследований ВООПИиК Геннадий Виноградов. Виноградов заверяет: задокументированных случаев пропажи или гибели людей в Сьянах нет, а жуткие названия гротов и штреков объясняются исключительно их опасностью. Он подчеркивает, что временное закрытие пещер поможет избавиться хотя бы от одной проблемы — самоучек-экскурсоводов, которые приводят неопытных туристов. Карты Сьян давно устарели, профессионально ими давно никто не занимался, а собранные посетителями данные неточны — часть гротов и лазов с годами завалило. Поэтому спускаться в заброшенные каменоломни разумно лишь в сопровождении опытных проводников.
https://ria.ru/20201217/peschery-1589817081.html
https://ria.ru/20201217/peschery-1589807915.html
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, москва, московская область (подмосковье)

Тайна подземелий: история одной из самых загадочных пещер в России

08:00 03.01.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСьяновские пещеры
Сьяновские пещеры - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Святослав Петров, Лидия Белькова, Алексей Аликин. Благодаря этим каменоломням построили Москву. Теперь тут хозяйничают диггеры и любители экстремальных развлечений. Загадочный скелет, дух-покровитель, подземные дискотеки — РИА Новости разбирается в тайной истории подмосковных Сьяновских пещер.
В декабре здесь исчезла детская туристическая группа вместе с двумя взрослыми сопровождающими.
Пропавших быстро нашли спасатели. После инцидента местные власти на всякий случай замуровали главный вход в пещеры. Впрочем, это не помогло — вскоре его вскрыли.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСпасатели обнаружили группу из десяти человек, которая пропала в подмосковных пещерах
Спасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Спасатели обнаружили группу из десяти человек, которая пропала в подмосковных пещерах
О Сьянах давно ходят легенды, и многие из них из разряда страшилок. Тем не менее мифы все равно притягивают тысячи людей — от обычных туристов до искателей приключений.

Новый год под землей

В пещерах устраивали вечеринки — дискотеки, гулянья, даже праздновали Новый год. По словам руководителя Центра подземных исследований "ОСТРОБ" Михаила Савкина, около десяти лет назад мероприятие едва не закончилась трагедией. Посетители пренебрегли правилами безопасности и принесли бензогенератор. В итоге чуть не задохнулись от угарного газа. Одного пришлось срочно эвакуировать.
"Если честно, я только рад, что пещеры закрыли, — говорит РИА Новости Савкин. — В нынешнем виде они опасны".
Туризм в Сьянах должен быть организованным, согласен диггер и москвовед Даниил Давыдов. Однако, по его мнению, запретительные меры не помогут: желающие найдут способ пробиться — например, прокопают новый проход.
По словам Давыдова, в мире много подземных объектов с официальным статусом. За ними присматривают, проводят экскурсии. Например, знаменитые парижские катакомбы. Диггер считает, что в той же Москве можно сделать похожий проект в районе подземной реки Неглинки. Однако разговоры с чиновниками пока ни к чему не привели.
Спасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 23:07
Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры Сьяны

Белокаменные пещеры

Сьяны — одна из крупнейших пещерных систем Подмосковья. Она прячется под поверхностью Домодедовского района у берегов реки Пахры. Только изученные ходы в длину составляют около 19 километров.

"Исторически Сьяны — это каменоломни. Москва не зря называется белокаменной. Именно оттуда брали известняк. Обычно их строили рядом с берегом реки, чтобы удобно было доставлять камень в город", — рассказывает геолог и спелеолог, сопредседатель Российского географического общества Алексей Шепелин.

В 1960-е, когда камень уже почти не добывали, под землю нередко отправлялись экспедиции спелеологов. После того как в 1974-м там исчез ребенок, власти взорвали главный вход в систему. Через 14 лет его вновь расчистили любители пещерных походов.
© Фото : A.SavinВнутри бывших каменоломен Сьяны около города Домодедово, Московская область
Внутри бывших каменоломен Сьяны около г. Домодедово, Московская область - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : A.Savin
Внутри бывших каменоломен Сьяны около города Домодедово, Московская область
До последнего времени Сьяны пользовались популярностью и у обычных туристов, и у диггеров. Еженедельно их посещали до нескольких сотен человек. Формально такие экскурсии незаконны: маршрут нигде не регистрировали, ни с кем не согласовывали. Кроме того, пещеры поддерживали исключительно силами любителей и специальных мер безопасности не вводили.
Хотя каменоломни довольно удобны для перемещения — в них нет провалов, колодцев или ям, как в шахтах, — там уже давно существует угроза обвалов. Под землей не ловит мобильная связь. Единственная надежда на помощь в беде — журнал посетителей у главного входа. В нем каждый делал отметку: во сколько вошел и когда планирует выйти. Если к указанному времени он не расписывался, следующий посетитель мог это увидеть и вызвать спасателей.
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСьяновские пещеры
Сьяновские пещеры - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Сьяновские пещеры

Штреки смерти

Из экстремальных развлечений в Сьянах есть так называемый “щучий лаз” — узкая лазейка, которую преодолевают только ползком. Застрять там, по словам побывавших в пещерах, невозможно, однако из-за сужающегося пространства и давящих стен есть риск впасть в панику.
Впрочем, лаз не идет в сравнение со “штреками смерти” в дальних уголках системы. Жуткое прозвище они получили за узость и опасность. Найти их непросто, а если заблудишься, выбираться оттуда долго и тяжело.
Одна из местных легенд связана с партизанами: в войну они прятались в каменоломнях, один потерял свою девушку и громко звал ее: "Эва!" Старожилы считают — такой кричалкой можно задобрить духа пещеры.
Почти у любой пещеры в России есть легенда о Белом спелеологе. Не исключение и Сьяны: якобы добрый дух выручает тех, кто уважительно относится к пещерам, а вот пьяниц и хулиганов водит кругами.
Спасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 21:20
Прокурор Домодедово выехал к месту пропажи людей в пещерах

Череп в кромешной тьме

Чтобы отвести от себя беду, некоторые посетители Сьян совершают ритуал пожертвования Аристарху — местному духу-покровителю. Такое имя получил человеческий скелет, по легенде обнаруженный когда-то давно в пещерах. Как по-настоящему звали погибшего, неизвестно. Хоронить кости никто не стал, их якобы растащили на “сувениры”. Все, что осталось от Аристарха — искусственный череп на своеобразном постаменте в "центральном" штреке и уложенные возле дары туристов. Вместо тела у "хранителя пещеры" — защитный костюм, набитый землей.
Кроме того, в одном из гротов обустроен своеобразный храм. Стены исписаны молитвами и иконами, посетители ставят свечки и крестятся. Диггеры говорят, что этот грот освятил священник, и те, кто не доверял языческому Аристарху, приходил за помощью в пути сюда.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСпасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах
Спасатели обнаружили группу из 10 человек, которая пропала в подмосковных пещерах - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Впрочем, никакой мистики в Сьянах нет, отмечает в беседе с РИА Новости специалист отдела подземных исследований ВООПИиК Геннадий Виноградов.

"Понятно, что человек, оказавшись в таком пространстве в кромешной тьме, всегда что-то нафантазирует. Капает вода, эхо, можно услышать какие-то голоса. К тому же, многие спускались туда выпившими", — добавляет он.

Виноградов заверяет: задокументированных случаев пропажи или гибели людей в Сьянах нет, а жуткие названия гротов и штреков объясняются исключительно их опасностью.
Он подчеркивает, что временное закрытие пещер поможет избавиться хотя бы от одной проблемы — самоучек-экскурсоводов, которые приводят неопытных туристов.
Карты Сьян давно устарели, профессионально ими давно никто не занимался, а собранные посетителями данные неточны — часть гротов и лазов с годами завалило. Поэтому спускаться в заброшенные каменоломни разумно лишь в сопровождении опытных проводников.
© Фото : АГН "Москва"/Денис ВоронинРаботы по блокированию доступных входов в подмосковные пещеры Сьяны
Работы по блокированию доступных входов в подмосковные пещеры Сьяны - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин
Работы по блокированию доступных входов в подмосковные пещеры Сьяны
 
Пропажа детей в подмосковных пещерах СьяныМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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