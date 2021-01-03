https://ria.ru/20210103/pens-1591866852.html
Пенс приветствовал решение группы сенаторов оспорить итоги выборов
Пенс приветствовал решение группы сенаторов оспорить итоги выборов
Вице-президент Майк Пенс приветствует решение группы сенаторов-республиканцев США выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T08:37
2021-01-03T08:37
2021-01-03T08:39
выборы президента сша — 2020
майк пенс
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сша
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-президент Майк Пенс приветствует решение группы сенаторов-республиканцев США выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января, сообщает газета Hill со ссылкой на главу его аппарата Марка Шорта."Вице-президент приветствует усилия членов палаты представителей и сената в использовании полномочий, которыми они обладают в соответствии с законом, для подачи возражений и предоставления доказательств конгрессу и американским гражданам 6 января", - говорится в заявлении Шорта, цитату из которого приводит газета.Ранее газета Hill сообщала со ссылкой на судебные документы, что Пенс отказался пересматривать результаты выборов президента США, победителем которых стал демократ Джо Байден. Согласно изданию, адвокаты члена палаты представителей США от штата Техас Луи Гомерта и 11 выборщиков штата Аризона сообщили, что Пенс отказался от их предложения присоединиться к попытке пересмотреть результаты выборов.Пенс будет председательствовать на заседании конгресса 6 января, в ходе которого будут утверждены итоги голосования выборщиков и объявлена победа Байдена, однако его роль в основном носит церемониальный характер.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января.
https://ria.ru/20210103/tramp-1591865676.html
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майк пенс, джо байден, аризона, сша, техас, в мире