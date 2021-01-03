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https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html
Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний. Об этом он рассказал в беседе с каналом CNN. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T06:47
2021-01-03T09:42
коронавирус covid-19
лихорадка эбола
вирус эбола
распространение лихорадки эбола
здоровье
воз
демократическая республика конго
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний. Об этом он рассказал в беседе с каналом CNN.Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.Как утверждает ученый, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека с возбудителями различных заболеваний. Это, считает собеседник телеканала, может привести в будущем к "большой пандемии".Специалист не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы."Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201027/mutatsii-1581756629.html
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коронавирус covid-19, лихорадка эбола, вирус эбола, распространение лихорадки эбола, здоровье, воз, демократическая республика конго, в мире

Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней

06:47 03.01.2021 (обновлено: 09:42 03.01.2021)
 
© AP Photo / Jerome DelayГоспитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии
Госпитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний. Об этом он рассказал в беседе с каналом CNN.
Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.
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В центре "Микроб" сравнили частоту мутаций у COVID-19 и Эболы
Как утверждает ученый, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека с возбудителями различных заболеваний. Это, считает собеседник телеканала, может привести в будущем к "большой пандемии".
Специалист не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.
"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19лихорадка ЭболаВирус ЭболаРаспространение лихорадки ЭболаЗдоровьеВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
 
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