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Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
Специалисты Космических войск Воздушно-космических войск (ВКС) России в 2021 году обеспечили выведение на орбиту 21 российского космического аппарата, говорится РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T06:04
2021-01-03T06:04
2021-01-03T06:04
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Космических войск Воздушно-космических войск (ВКС) России в 2021 году обеспечили выведение на орбиту 21 российского космического аппарата, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.Как поясняет ведомство, в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения. В течение минувшего года дежурные силы Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС."В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г.С. Титова", - уточняет ведомство.Как поясняется в сообщении, ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.
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россия, воздушно-космические силы россии, космос - риа наука, москва, безопасность
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Специалисты Космических войск Воздушно-космических войск
(ВКС) России в 2021 году обеспечили выведение на орбиту 21 российского космического аппарата, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат", - говорится в сообщении.
Как поясняет ведомство, в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения. В течение минувшего года дежурные силы Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.
"В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г.С. Титова", - уточняет ведомство.
Как поясняется в сообщении, ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.