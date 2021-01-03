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Рейс "Аэрофлота" из Сургута в Москву задержали из-за неисправности
Рейс "Аэрофлота" из Сургута в Москву задержали из-за неисправности
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Сургута в Москву задержан как минимум на сутки из-за технической неисправности самолета Airbus А320, сообщает Уральская... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T09:37
2021-01-03T09:37
airbus а320
аэрофлот
москва
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Сургута в Москву задержан как минимум на сутки из-за технической неисправности самолета Airbus А320, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Третьего января в аэропорту Сургута произошла задержка рейса 1511 по маршруту Сургут - Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", воздушное судно - Airbus 320 VQB-PY. Рейс регулярный", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.Надзорный орган уточняет, что самолет со 147 пассажирами должен был вылететь в Москву в воскресенье в 4.30 (2.30 мск), однако рейс перенесли на понедельник, приблизительное время отправления - 5.50 (3.50 мск)."Причина задержки рейса - техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг", - добавили в ведомстве.Согласно данным онлайн-табло сургутской воздушной гавани, указанный рейс в столичный аэропорт Шереметьево в воскресенье отменен.
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airbus а320, аэрофлот, москва, сургут, происшествия

Рейс "Аэрофлота" из Сургута в Москву задержали из-за неисправности

09:37 03.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Сургута в Москву задержан как минимум на сутки из-за технической неисправности самолета Airbus А320, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Третьего января в аэропорту Сургута произошла задержка рейса 1511 по маршруту Сургут - Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", воздушное судно - Airbus 320 VQB-PY. Рейс регулярный", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.
Надзорный орган уточняет, что самолет со 147 пассажирами должен был вылететь в Москву в воскресенье в 4.30 (2.30 мск), однако рейс перенесли на понедельник, приблизительное время отправления - 5.50 (3.50 мск).
"Причина задержки рейса - техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг", - добавили в ведомстве.
Согласно данным онлайн-табло сургутской воздушной гавани, указанный рейс в столичный аэропорт Шереметьево в воскресенье отменен.
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