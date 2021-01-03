https://ria.ru/20210103/neispravnost-1591869402.html

Рейс "Аэрофлота" из Сургута в Москву задержали из-за неисправности

Рейс "Аэрофлота" из Сургута в Москву задержали из-за неисправности

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Сургута в Москву задержан как минимум на сутки из-за технической неисправности самолета Airbus А320, сообщает Уральская... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T09:37

2021-01-03T09:37

2021-01-03T09:37

airbus а320

аэрофлот

москва

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Сургута в Москву задержан как минимум на сутки из-за технической неисправности самолета Airbus А320, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Третьего января в аэропорту Сургута произошла задержка рейса 1511 по маршруту Сургут - Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", воздушное судно - Airbus 320 VQB-PY. Рейс регулярный", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.Надзорный орган уточняет, что самолет со 147 пассажирами должен был вылететь в Москву в воскресенье в 4.30 (2.30 мск), однако рейс перенесли на понедельник, приблизительное время отправления - 5.50 (3.50 мск)."Причина задержки рейса - техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг", - добавили в ведомстве.Согласно данным онлайн-табло сургутской воздушной гавани, указанный рейс в столичный аэропорт Шереметьево в воскресенье отменен.

https://ria.ru/20210102/reys-1591834396.html

москва

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus а320, аэрофлот, москва, сургут, происшествия