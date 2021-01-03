Мясников оценил рекомендации РПЦ для пожилых людей
10:36 03.01.2021 (обновлено: 13:08 03.01.2021)
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал позицию РПЦ, которая призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество.
Он указал на то, что изоляция является существенным фактором риска смерти для старшего поколения и подрывает волю к жизни. По мнению Мясникова, в этой ситуации вера для них остается важной опорой в жизни, которой они не должны лишаться. В связи с этим специалист отметил, что пожилые люди в такой ситуации должны делать выбор сами.
"У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!" — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса и следить за богослужением через прямые трансляции.
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