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Мясников оценил рекомендации РПЦ для пожилых людей
Мясников оценил рекомендации РПЦ для пожилых людей
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал позицию РПЦ, которая призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:36
2021-01-03T13:08
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал позицию РПЦ, которая призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество.Он указал на то, что изоляция является существенным фактором риска смерти для старшего поколения и подрывает волю к жизни. По мнению Мясникова, в этой ситуации вера для них остается важной опорой в жизни, которой они не должны лишаться. В связи с этим специалист отметил, что пожилые люди в такой ситуации должны делать выбор сами."У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!" — написал он в своем Telegram-канале.Ранее глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса и следить за богослужением через прямые трансляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, русская православная церковь

Мясников оценил рекомендации РПЦ для пожилых людей

10:36 03.01.2021 (обновлено: 13:08 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал позицию РПЦ, которая призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество.
Он указал на то, что изоляция является существенным фактором риска смерти для старшего поколения и подрывает волю к жизни. По мнению Мясникова, в этой ситуации вера для них остается важной опорой в жизни, которой они не должны лишаться. В связи с этим специалист отметил, что пожилые люди в такой ситуации должны делать выбор сами.
"У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!" — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса и следить за богослужением через прямые трансляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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24 декабря 2020, 13:20Религия и мировоззрение
Московские храмы РПЦ опустели минимум на треть во время пандемии
 
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРусская православная церковь
 
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