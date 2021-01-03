https://ria.ru/20210103/myasnikov-1591873580.html

Мясников оценил рекомендации РПЦ для пожилых людей

Мясников оценил рекомендации РПЦ для пожилых людей

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал позицию РПЦ, которая призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:36

2021-01-03T10:36

2021-01-03T13:08

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал позицию РПЦ, которая призвала пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество.Он указал на то, что изоляция является существенным фактором риска смерти для старшего поколения и подрывает волю к жизни. По мнению Мясникова, в этой ситуации вера для них остается важной опорой в жизни, которой они не должны лишаться. В связи с этим специалист отметил, что пожилые люди в такой ситуации должны делать выбор сами."У людей в конце жизни есть преимущества — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушел, а вот Душа — вечна!" — написал он в своем Telegram-канале.Ранее глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса и следить за богослужением через прямые трансляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/khramy-1590735578.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, русская православная церковь