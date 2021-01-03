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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/mutatsiya-1591916844.html
Эпидемиолог раскрыла опасность новой мутации коронавируса для детей
Эпидемиолог раскрыла опасность новой мутации коронавируса для детей
Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о новой опасности "британской" мутации коронавируса. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-03T19:37
2021-01-04T00:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о новой опасности "британской" мутации коронавируса.В Twitter Гурдасани рассказала, что новый штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет. По ее словам, мутировавший вирус с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.Как заявила Гурдасани, из-за повышенной заразности среди детей и подростков этот вариант коронавируса может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению SARS-CoV-2 и новым смертям.Она назвала эти выводы "очень тревожными" и призвала "действовать уже сейчас". О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря, ее обнаружили в Великобритании. После этого многие страны приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Хотя новый вариант вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразнее обычного, пока нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В Роспотребнадзоре заявили, что в России новая мутация коронавируса не представлена.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

Эпидемиолог раскрыла опасность новой мутации коронавируса для детей

19:37 03.01.2021 (обновлено: 00:19 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о новой опасности "британской" мутации коронавируса.
В Twitter Гурдасани рассказала, что новый штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет. По ее словам, мутировавший вирус с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.
Как заявила Гурдасани, из-за повышенной заразности среди детей и подростков этот вариант коронавируса может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению SARS-CoV-2 и новым смертям.
Она назвала эти выводы "очень тревожными" и призвала "действовать уже сейчас".
"Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже", — написала эпидемиолог.
О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря, ее обнаружили в Великобритании. После этого многие страны приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразнее обычного, пока нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В Роспотребнадзоре заявили, что в России новая мутация коронавируса не представлена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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