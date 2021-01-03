https://ria.ru/20210103/moryaki-1591901374.html

Просившие о помощи моряки с судна "Николай Солодчук" вернутся в Россию

Просившие о помощи моряки с судна "Николай Солодчук" вернутся в Россию

Моряки с российского краболова "Николай Солодчук" в порту Намибии, которые просили помощи в погашении долгов по зарплате и репатриации, начали получать деньги и РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:04

2021-01-03T16:04

2021-01-03T16:04

николай суханов

петропавловск-камчатский

намибия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Моряки с российского краболова "Николай Солодчук" в порту Намибии, которые просили помощи в погашении долгов по зарплате и репатриации, начали получать деньги и вылетать на родину, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.Осенью 2020 года Суханов сообщил РИА Новости, что российские моряки с краболова "Николай Солодчук", находящегося в порту Намибии, просят помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате на 20 миллионов рублей. Экипаж рассказывал, что не получает зарплату год. Судно приписано к Петропавловску-Камчатскому. Вода, продукты, топливо на судне есть, почти все моряки переболели коронавирусом, отмечал Суханов. Следователи начали проверку по обращению моряков. Позже экипажу начали гасить долги по зарплате, выплатили 3,5 миллиона рублей. В ноябре моряки договорились с судовладельцем о выходе в рейс и последующей выплате им зарплаты, они вышли в море."Сегодня шесть моряков из 10 теплохода "Николай Солодчук" вылетели на родину. Пятерым зарплата выплачена полностью, шестому ещё перечисляют. Остальные члены экипажа остались на борту для организации выгрузки груза. По окончании выгрузки, после 6 января, они вылетят в Россию. Ранее пятерым уже прибыла замена. Для остальных замена будет в ближайшее время", - сказал Суханов.

https://ria.ru/20200714/1574337699.html

https://ria.ru/20210103/moryaki-1591860943.html

петропавловск-камчатский

намибия

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николай суханов, петропавловск-камчатский, намибия, общество