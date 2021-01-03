https://ria.ru/20210103/moryaki-1591860943.html
Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
Трое россиян и украинец, вернувшиеся в Россию из Ливии, провели там суммарно 10 дней, рассказал журналистам освобожденный член экипажа Виктор Бодряга. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T03:55
2021-01-03T03:55
2021-01-03T09:32
россия
фонд защиты национальных ценностей
александр малькевич
михаил богданов
москва
ливия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Трое россиян и украинец, вернувшиеся в Россию из Ливии, провели там суммарно 10 дней, рассказал журналистам освобожденный член экипажа Виктор Бодряга.Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье."Десять дней мы были в плену", - сказал Бодряга журналистам.
https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html
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Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево
Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево
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РИА Новости
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россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт)