https://ria.ru/20210103/moryaki-1591860943.html

Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней

Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней

Трое россиян и украинец, вернувшиеся в Россию из Ливии, провели там суммарно 10 дней, рассказал журналистам освобожденный член экипажа Виктор Бодряга. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T03:55

2021-01-03T03:55

2021-01-03T09:32

россия

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

михаил богданов

москва

ливия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Трое россиян и украинец, вернувшиеся в Россию из Ливии, провели там суммарно 10 дней, рассказал журналистам освобожденный член экипажа Виктор Бодряга.Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье."Десять дней мы были в плену", - сказал Бодряга журналистам.

https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html

россия

москва

ливия

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2021

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Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево 2021-01-03T03:55 true PT0M20S

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россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт)