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Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T04:01
2021-01-03T15:56
россия
фонд защиты национальных ценностей
александр малькевич
михаил богданов
москва
ливия
шереметьево (аэропорт)
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Ранее он сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД России Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.Он добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".
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россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт), в мире

Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию

04:01 03.01.2021 (обновлено: 15:56 03.01.2021)
 
CC BY 2.0 / Greg Goebel / Boeing 737-300Самолет Boeing-737
Самолет Boeing-737 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
CC BY 2.0 / Greg Goebel / Boeing 737-300
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Ранее он сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД России Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.

"Украинца, Володимира Давтяна, не пускают на территорию России, ему не дадут пересечь границу. Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец", — сказал Малькевич.

Он добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".
Вернувшиеся из Ливии российские и украинский моряки вышли из самолета в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
03:11
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РоссияФонд защиты национальных ценностейАлександр МалькевичМихаил БогдановМоскваЛивияШереметьево (аэропорт)В мире
 
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