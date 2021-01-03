https://ria.ru/20210103/moryak-1591861076.html

Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию

Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию

Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T04:01

2021-01-03T04:01

2021-01-03T15:56

россия

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

михаил богданов

москва

ливия

шереметьево (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Ранее он сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД России Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.Он добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".

https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html

россия

москва

ливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт), в мире