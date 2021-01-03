https://ria.ru/20210103/moryak-1591861076.html
Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T04:01
2021-01-03T04:01
2021-01-03T15:56
россия
фонд защиты национальных ценностей
александр малькевич
михаил богданов
москва
ливия
шереметьево (аэропорт)
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.Ранее он сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД России Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.Он добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".
https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591860086.html
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россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, михаил богданов, москва, ливия, шереметьево (аэропорт), в мире