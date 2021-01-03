https://ria.ru/20210103/mashinisty-1591878944.html
Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию московского метро
Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию московского метро
Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию метро Москвы, обучение длилось почти год, из 25 девушек права получили 12, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:33
2021-01-03T11:33
2021-01-03T13:48
максим ликсутов
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию метро Москвы, обучение длилось почти год, из 25 девушек права получили 12, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Приказ Минтруда России об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступил в силу с 1 января. Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456."С 1 января 2021 года у нас в соответствии с приказом Министерства труда женщины теперь допущены к управлению поездами Московского метрополитена. В наше время, мы считаем, должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола. Поэтому мы очень рады, что Московский метрополитен одним из первых в Российской Федерации <...> дает такую возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию", — сообщил Ликсутов.Заммэра добавил, что девушки готовились почти год, с февраля прошлого года. Кроме того, специально для женщин, которые работают машинистами, была разработана форма, теперь они сами выбирают, в чем работать — в брюках или юбке."Уверен, что количество машинистов будет увеличиваться, заявки от женщин уже есть. Первый этап набора был среди сотрудниц метрополитена, второй будет такой же, а дальше будем приглашать всех желающих", — заключил он.
https://realty.ria.ru/20201214/stroyka-1588824596.html
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максим ликсутов , москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию метро Москвы
, обучение длилось почти год, из 25 девушек права получили 12, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
.
Приказ Минтруда России об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступил в силу с 1 января. Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.
"С 1 января 2021 года у нас в соответствии с приказом Министерства труда женщины теперь допущены к управлению поездами Московского метрополитена
. В наше время, мы считаем, должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола. Поэтому мы очень рады, что Московский метрополитен одним из первых в Российской Федерации <...> дает такую возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию", — сообщил Ликсутов.
Заммэра добавил, что девушки готовились почти год, с февраля прошлого года.
Кроме того, специально для женщин, которые работают машинистами, была разработана форма, теперь они сами выбирают, в чем работать — в брюках или юбке.
"Уверен, что количество машинистов будет увеличиваться, заявки от женщин уже есть. Первый этап набора был среди сотрудниц метрополитена, второй будет такой же, а дальше будем приглашать всех желающих", — заключил он.