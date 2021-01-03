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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции
Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T22:03
2021-01-03T22:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
греция
в мире
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АФИНЫ, 3 дек - РИА Новости. Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai.Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста.Специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней, показали, что четверо из них носители нового штамма вируса, сообщил телеканал.Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет, сообщает Skai.Все пассажиры этого рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, греция, в мире

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции

22:03 03.01.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 дек - РИА Новости. Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai.
Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста.
Специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней, показали, что четверо из них носители нового штамма вируса, сообщил телеканал.
Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.
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Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет, сообщает Skai.
Все пассажиры этого рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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