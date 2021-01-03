https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции

Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T22:03

2021-01-03T22:03

2021-01-03T22:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

греция

в мире

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АФИНЫ, 3 дек - РИА Новости. Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai.Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста.Специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней, показали, что четверо из них носители нового штамма вируса, сообщил телеканал.Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет, сообщает Skai.Все пассажиры этого рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

великобритания

греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, греция, в мире