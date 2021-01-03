"Британский" штамм коронавируса обнаружили на Кипре
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожий на фоне витрины с неоновыми изображениями таблеток в Лондоне
АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, который сначала был обнаружен в Великобритании, а затем в различных европейских странах, выявлен на Кипре у лиц, прибывших из Соединенного Королевства и сдавших положительный тест на вирус, сообщило министерство здравоохранения Кипра.
В соответствии с инструкциями Европейского центра профилактики и контроля инфекций (ECDC), на исследование в Кипрский институт неврологии и генетики были направлены все положительные образцы прибывших из Британии с того дня, когда власти Великобритании объявили о существовании нового штамма в их стране, то есть 20 декабря 2020 года, и за 15 дней до этого.
"В частности, из 19 исследованных образцов за период с 6 по 20 декабря 2020 года в 12 из них был идентифицирован штамм VOC 202012/01", - говорится в сообщении минздрава.
Новый штамм вируса связан с более высокой вирусной нагрузкой, более быстрым распространением и более высокой, до 70%, заразностью. Считается, что новый штамм вируса в определенной степени способствовал увеличению числа случаев заболевания в Европе и, как следствие, увеличению числа госпитализаций, дополняется в сообщении.
Кипр ввел с 21 декабря двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса из аэропортов Великобритании, должны оставаться в самоизоляции на период 14 дней или на период 10 дней при условии, что они пройдут молекулярный тест с отрицательным результатом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
31 декабря 2020, 01:30Меры борьбы с распространением COVID-19 в разных странах