https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591908248.html

Роспотребнадзор высказался об отмене ограничений для привитых от COVID-19

Роспотребнадзор высказался об отмене ограничений для привитых от COVID-19

Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса необходимо проработать с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации,... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-03T17:30

2021-01-03T17:30

2021-01-04T00:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591822589_0:178:2930:1826_1920x0_80_0_0_1dedf3a32586ba8b2ce4eaf665ece961.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса необходимо проработать с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации, говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном в телеграм-канале "стопкоронавирус.рф".При этом в ведомстве назвали "использование документов, подтверждающих постановку прививки," распространенной практикой.В Роспотребнадзоре также предупредили, что алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на формирование иммунного ответа, поэтому в период вакцинации от него лучше отказаться.Как отмечается в сообщении, желающих привиться должен обследовать врач: с целью выявления противопоказаний в день процедуры проводят опрос и осмотр, с учетом собранных данных пациентам могут назначить необходимые анализы.Период сохранения иммунитета после перенесенного заболевания зависит от многих факторов и может существенно различаться, добавили в ведомстве. В то же время вероятность снижения иммунитета спустя шесть месяцев относительно высока, однако сам факт перенесенной инфекции и наличие антител не входят в список противопоказаний к прививке. В Роспотребнадзоре заметили, что вакцинация будет способствовать укреплению иммунитета.В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти планируют снять ограничения для тех, кто привился от коронавируса. По его словам, после вакцинации пожилые москвичи, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими болезнями вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины.Вакцинация в РоссииВ начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных — в том числе и в новогодние праздники.В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей.С 4 января в Москве откроется запись на вакцинацию работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591386237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество