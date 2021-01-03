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https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591879586.html
Эксперт предсказал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после каникул
Эксперт предсказал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после каникул
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве можно ждать после зимних каникул, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:44
2021-01-03T11:44
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир малышев
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве можно ждать после зимних каникул, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.За последние сутки в Москве выявлен 3851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее в Москве зарегистрировали 5452 случая."Обычно после каникул зимних повышение идёт. А во время самих каникул идет снижение заболеваемости. Это на основании долголетних наблюдений за респираторными заболеваниями и гриппом", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, возможен ли рост заболеваемости коронавирусом после каникул. Он отметил, что эту тенденцию можно связать с многими факторами - и с тем, что люди меньше общаются, и с тем, что не ходят на работу и меньше передвигаются в транспорте."Как начнется увеличение вакцинации, количество вакцинированных, тогда можно будет ожидать положительных успехов. Вы видите, сейчас дополнительно и банковские работники будут прививаться. Шире и шире контингент, который вакцинируется. Все больше и больше производится вакцины", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда ждать победы над пандемией.Он подчеркнул, что необходимость вакцинации доказана всеми другими инфекционными заболеваниями. "Это только антивакцинальные диссиденты говорят, что это ерунда. Но большинство людей хотят привиться. Я это вижу по своим ровесникам, которым под 70 и больше, идут и вакцинируются, и даже более старшие возраста", - заключил эксперт.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что с 4 января в Москве открывается запись на вакцинацию работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир малышев, сергей собянин, москва, общество

Эксперт предсказал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после каникул

11:44 03.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве можно ждать после зимних каникул, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
За последние сутки в Москве выявлен 3851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее в Москве зарегистрировали 5452 случая.
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"Обычно после каникул зимних повышение идёт. А во время самих каникул идет снижение заболеваемости. Это на основании долголетних наблюдений за респираторными заболеваниями и гриппом", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, возможен ли рост заболеваемости коронавирусом после каникул. Он отметил, что эту тенденцию можно связать с многими факторами - и с тем, что люди меньше общаются, и с тем, что не ходят на работу и меньше передвигаются в транспорте.
"Как начнется увеличение вакцинации, количество вакцинированных, тогда можно будет ожидать положительных успехов. Вы видите, сейчас дополнительно и банковские работники будут прививаться. Шире и шире контингент, который вакцинируется. Все больше и больше производится вакцины", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда ждать победы над пандемией.
Он подчеркнул, что необходимость вакцинации доказана всеми другими инфекционными заболеваниями. "Это только антивакцинальные диссиденты говорят, что это ерунда. Но большинство людей хотят привиться. Я это вижу по своим ровесникам, которым под 70 и больше, идут и вакцинируются, и даже более старшие возраста", - заключил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что с 4 января в Москве открывается запись на вакцинацию работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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