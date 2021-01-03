https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591879586.html

Эксперт предсказал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после каникул

Эксперт предсказал рост заболеваемости COVID-19 в Москве после каникул

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве можно ждать после зимних каникул, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:44

2021-01-03T11:44

2021-01-03T11:44

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир малышев

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_41c09c91bef83b41dec4035dc1e652d0.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве можно ждать после зимних каникул, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.За последние сутки в Москве выявлен 3851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее в Москве зарегистрировали 5452 случая."Обычно после каникул зимних повышение идёт. А во время самих каникул идет снижение заболеваемости. Это на основании долголетних наблюдений за респираторными заболеваниями и гриппом", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, возможен ли рост заболеваемости коронавирусом после каникул. Он отметил, что эту тенденцию можно связать с многими факторами - и с тем, что люди меньше общаются, и с тем, что не ходят на работу и меньше передвигаются в транспорте."Как начнется увеличение вакцинации, количество вакцинированных, тогда можно будет ожидать положительных успехов. Вы видите, сейчас дополнительно и банковские работники будут прививаться. Шире и шире контингент, который вакцинируется. Все больше и больше производится вакцины", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда ждать победы над пандемией.Он подчеркнул, что необходимость вакцинации доказана всеми другими инфекционными заболеваниями. "Это только антивакцинальные диссиденты говорят, что это ерунда. Но большинство людей хотят привиться. Я это вижу по своим ровесникам, которым под 70 и больше, идут и вакцинируются, и даже более старшие возраста", - заключил эксперт.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что с 4 января в Москве открывается запись на вакцинацию работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591875748.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир малышев, сергей собянин, москва, общество