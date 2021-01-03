https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591877348.html

Врач объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Врач объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик еще не пройден, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:16

2021-01-03T11:16

2021-01-03T14:07

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик еще не пройден, заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее — 26 301.Он уточнил, что пик заболеваемости в России еще не пройден.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество