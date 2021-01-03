https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591877348.html
Врач объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России
Врач объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России
Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик еще не пройден, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:16
2021-01-03T11:16
2021-01-03T14:07
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик еще не пройден, заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее — 26 301.Он уточнил, что пик заболеваемости в России еще не пройден.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591864794.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество