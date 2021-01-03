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Инфекционист не исключил рост заболеваемости COVID-19 после праздников
Инфекционист не исключил рост заболеваемости COVID-19 после праздников
Рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России - к концу... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:12
2021-01-03T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России - к концу февраля, заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков."Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России - к концу февраля",- сказал Тимаков.Он утончил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабильная, но напряженная. В целом, расслабляться пока рано, отметил Тимаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Инфекционист не исключил рост заболеваемости COVID-19 после праздников

11:12 03.01.2021 (обновлено: 11:15 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России - к концу февраля, заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
"Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России - к концу февраля",- сказал Тимаков.
Он утончил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабильная, но напряженная. В целом, расслабляться пока рано, отметил Тимаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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