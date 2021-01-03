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В России за сутки выписали 19 847 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 847 человек после лечения от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 19 847 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 618 882, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:05
2021-01-03T11:05
2021-01-03T11:05
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 19 847 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 618 882, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 847 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 618 882", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6114, Подмосковье - 1423, в Санкт-Петербурге - 906.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество