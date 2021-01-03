https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591875748.html

В России выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 24 150 новых случаев заражения коронавирусом, это минимальный прирост за сутки с 25 ноября (23 675), сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:03

2021-01-03T11:03

2021-01-03T14:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В России зарегистрировали 24 150 новых случаев заражения коронавирусом, это минимальный прирост за сутки с 25 ноября (23 675), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Умерли 504 человека, выздоровели 19 847. У 2613 заразившихся (10,8 процента) не проявились симптомы болезни.Наибольшее число инфицированных в Москве — 3581 (накануне — 5452). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3738 (3742) случаев, в Подмосковье — 1539 (1564).Меньше всего — в Еврейской автономной области — 16, на Алтае — шесть и в Ненецком АО — один. Нет новых случаев за сутки на Чукотке.Накануне сообщалось о 26 301 новом случае. Темп прироста за сутки составил 0,8 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 3 236 787 человек.Умерли за все время 58 504 человека, вылечились 2 618 882.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 82,6 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса — их более 84 миллионов. Больше всего заболевших в США — 20,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210102/vnezapno-1591834178.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество