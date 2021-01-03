https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591875624.html

В Москве выявили 3851 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 3851 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3851, Санкт-Петербурге - 3738, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:03

2021-01-03T11:03

2021-01-03T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3851, Санкт-Петербурге - 3738, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 3851, 2 Санкт-Петербург - 3738, 3 Московская область - 1539", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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