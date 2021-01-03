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В Москве выявили 3851 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 3851 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3851, Санкт-Петербурге - 3738, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:03
2021-01-03T11:03
2021-01-03T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3851, Санкт-Петербурге - 3738, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 3851, 2 Санкт-Петербург - 3738, 3 Московская область - 1539", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург