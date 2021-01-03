https://ria.ru/20210103/korenev-1591856174.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева

Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T00:09

2021-01-03T00:09

2021-01-03T00:09

владимир коренев

россия

михаил мишустин

москва

общество

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ.Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался в субботу на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.Премьер ответим, что Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству, таким его и будут помнить.

https://ria.ru/20210102/korenev-1591823230.html

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2021

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владимир коренев, россия, михаил мишустин, москва, общество