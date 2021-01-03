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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева
Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T00:09
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владимир коренев
россия
михаил мишустин
москва
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ.Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался в субботу на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.Премьер ответим, что Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству, таким его и будут помнить.
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владимир коренев, россия, михаил мишустин, москва, общество

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева

00:09 03.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Владимир Коренев
Актер Владимир Коренев - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ.
Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался в субботу на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.
"Многие годы Владимир Борисович отдавал себя без остатка театру Станиславского, зрителям и ученикам. Он обладал редким талантом, уникальным мастерством перевоплощения, был органичным и убедительным в любом образе. Благородство, галантность, искренность – именно эти качества отличали героев Владимира Коренева. А каждая роль была близка и понятна, поражала своей глубиной. И потому фильмы и спектакли с его участием пользовались огромной популярностью и любовью зрителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме Мишустина.
Премьер ответим, что Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству, таким его и будут помнить.
Кадр из фильма Человек-амфибия - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
Вчера, 14:27
Биография Владимира Коренева
 
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