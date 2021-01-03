https://ria.ru/20210103/korenev-1591856174.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Коренева
Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T00:09
2021-01-03T00:09
2021-01-03T00:09
владимир коренев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на сайте правительства РФ.Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался в субботу на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.Премьер ответим, что Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству, таким его и будут помнить.
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Премьер РФ Михаил Мишустин
выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева
, сообщается на сайте правительства РФ.
Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался в субботу на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.
"Многие годы Владимир Борисович отдавал себя без остатка театру Станиславского, зрителям и ученикам. Он обладал редким талантом, уникальным мастерством перевоплощения, был органичным и убедительным в любом образе. Благородство, галантность, искренность – именно эти качества отличали героев Владимира Коренева. А каждая роль была близка и понятна, поражала своей глубиной. И потому фильмы и спектакли с его участием пользовались огромной популярностью и любовью зрителей самых разных поколений", - говорится в телеграмме Мишустина.
Премьер ответим, что Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству, таким его и будут помнить.