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https://ria.ru/20210103/knigi-1591870856.html
Эксперт порекомендовал праздничные книги для детей
Эксперт порекомендовал праздничные книги для детей
"Щелкунчик и мышиный король", "Чудесный доктор", "Двенадцать месяцев", а также "Хильда и тролль" станут хорошим выбором как для семейного, так и для... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:04
2021-01-03T10:04
культура
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Щелкунчик и мышиный король", "Чудесный доктор", "Двенадцать месяцев", а также "Хильда и тролль" станут хорошим выбором как для семейного, так и для индивидуального чтения детьми во время новогодних праздников, а каждая прочитанная вместе история делает семью крепче, считает педагог, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виталий Молев."Совместное чтение способствует не только общему времяпрепровождению, но и формированию у детей представлений об основных ценностях, учит их правильно воспринимать общечеловеческие эмоции, анализировать плохие и хорошие поступки на примере героев книг. Чтение вслух помогает малышам знакомиться с богатством родного языка, формировать критическое мышление. Очень важно не просто механически прочитывать текст, но и обсуждать отрывки и произведения после прочтения, помогать детям в формировании выводов", - рассказал Молев РИА Новости, отметив, что каждая история, прочитанная вместе, делает людей ближе друг к другу, а семью - крепче.Эксперт предлагает вспомнить в праздники о признанной классике - сказке "Щелкунчик и мышиный король" Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Как отметил Молев, "Щелкунчик" учит любить человека таким, какой он есть, и не смотреть на его внешность, а чувствовать его доброе сердце и душу, учит относиться внимательнее друг к другу, а также просить прощения и прощать.Еще одна рекомендация Молева - сказка "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака. "Новый год невозможен без этой старой, но очень доброй сказки. Она подойдет и для малышей, и для младших школьников. А эффект можно закрепить великолепным советским мультфильмом. Главное почти в любой сказке – это добро; если человек добрый, имеет любящее сердце, не ищет выгоды только для себя, то для него возможны разные чудеса. И напротив, жадность и корыстолюбие приводят к беде. Злые дела не останутся безнаказанными, а добрые не останутся незамеченными", - считает педагог.Молев также предлагает обратиться к книге Елены Ким "Елка. Сто лет тому назад", которая не только расскажет о старинных традициях празднования Нового года и Рождества в России, но и научит ребенка самого "творить чудеса", а также бережно относиться к красоте русского литературного языка."В ней собраны святочные рассказы и стихотворения популярных авторов с историко-бытовым комментарием, описанием всевозможных поделок и детских елочных затей, а также живые и яркие очерки русского быта рубежа веков и традиции, связанные с празднованием Нового года и Рождества", - рассказал Молев.Для детей постарше и подростков эксперт предлагает рассказ Александра Куприна "Чудесный доктор" - он будет интересен как пример истории о вере, милосердии и сострадании. Произведение имеет все черты рождественского или святочного рассказа – рождественский вечер, отчаявшийся герой, чудесный конец.Рекомендацией от Молева для читателей всех возрастов стала серия книг "Хильда и тролль" Люка Пирсона. В книгах серии "собран поистине рождественский антураж, приключения и в то же время непростые отношения подростка с миром и поиски себя в нем", рассказал педагог.По мнению эксперта, все перечисленные книги подойдут для семейного и индивидуального чтения, помогут создать новогоднее настроение и обсудить в семейном кругу такие общечеловеческие ценности и эмоции, как любовь, доброта, сострадание и счастье.
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Эксперт порекомендовал праздничные книги для детей

10:04 03.01.2021
 
© Fotolia / Picture-FactoryРебенок с книгами
Ребенок с книгами - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Fotolia / Picture-Factory
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Щелкунчик и мышиный король", "Чудесный доктор", "Двенадцать месяцев", а также "Хильда и тролль" станут хорошим выбором как для семейного, так и для индивидуального чтения детьми во время новогодних праздников, а каждая прочитанная вместе история делает семью крепче, считает педагог, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виталий Молев.
"Совместное чтение способствует не только общему времяпрепровождению, но и формированию у детей представлений об основных ценностях, учит их правильно воспринимать общечеловеческие эмоции, анализировать плохие и хорошие поступки на примере героев книг. Чтение вслух помогает малышам знакомиться с богатством родного языка, формировать критическое мышление. Очень важно не просто механически прочитывать текст, но и обсуждать отрывки и произведения после прочтения, помогать детям в формировании выводов", - рассказал Молев РИА Новости, отметив, что каждая история, прочитанная вместе, делает людей ближе друг к другу, а семью - крепче.
Эксперт предлагает вспомнить в праздники о признанной классике - сказке "Щелкунчик и мышиный король" Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Как отметил Молев, "Щелкунчик" учит любить человека таким, какой он есть, и не смотреть на его внешность, а чувствовать его доброе сердце и душу, учит относиться внимательнее друг к другу, а также просить прощения и прощать.
Еще одна рекомендация Молева - сказка "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака. "Новый год невозможен без этой старой, но очень доброй сказки. Она подойдет и для малышей, и для младших школьников. А эффект можно закрепить великолепным советским мультфильмом. Главное почти в любой сказке – это добро; если человек добрый, имеет любящее сердце, не ищет выгоды только для себя, то для него возможны разные чудеса. И напротив, жадность и корыстолюбие приводят к беде. Злые дела не останутся безнаказанными, а добрые не останутся незамеченными", - считает педагог.
Обложка книги Институт Стивена Кинга - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Молев также предлагает обратиться к книге Елены Ким "Елка. Сто лет тому назад", которая не только расскажет о старинных традициях празднования Нового года и Рождества в России, но и научит ребенка самого "творить чудеса", а также бережно относиться к красоте русского литературного языка.
"В ней собраны святочные рассказы и стихотворения популярных авторов с историко-бытовым комментарием, описанием всевозможных поделок и детских елочных затей, а также живые и яркие очерки русского быта рубежа веков и традиции, связанные с празднованием Нового года и Рождества", - рассказал Молев.
Для детей постарше и подростков эксперт предлагает рассказ Александра Куприна "Чудесный доктор" - он будет интересен как пример истории о вере, милосердии и сострадании. Произведение имеет все черты рождественского или святочного рассказа – рождественский вечер, отчаявшийся герой, чудесный конец.
Рекомендацией от Молева для читателей всех возрастов стала серия книг "Хильда и тролль" Люка Пирсона. В книгах серии "собран поистине рождественский антураж, приключения и в то же время непростые отношения подростка с миром и поиски себя в нем", рассказал педагог.
По мнению эксперта, все перечисленные книги подойдут для семейного и индивидуального чтения, помогут создать новогоднее настроение и обсудить в семейном кругу такие общечеловеческие ценности и эмоции, как любовь, доброта, сострадание и счастье.
 
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