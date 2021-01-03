https://ria.ru/20210103/kanikuly-1591882310.html

Врачи рассказали, как лучше провести новогодние каникулы

Врачи рассказали, как лучше провести новогодние каникулы

Специалисты рассказали РИА Новости, как распланировать новогодние каникулы так, чтобы не "одуреть" от скуки за 10 дней, почему при этом нельзя заполнить все дни РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T12:20

2021-01-03T12:20

2021-01-03T12:20

новый год—2021

россия

новый год

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588032429_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_4f25e3a20483b7e706e8e262fc0418bc.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Специалисты рассказали РИА Новости, как распланировать новогодние каникулы так, чтобы не "одуреть" от скуки за 10 дней, почему при этом нельзя заполнить все дни активностями и как надо правильно гулять, если на работе приходилось сидеть целыми днями.Десять свободных дней. Много это или мало? По мнению специалистов, этого количества достаточно для того, чтобы вывести организм из равновесия. Кто-то планирует вместить в эти 10 дней всевозможные активности на год вперед, а кто-то, наоборот, мечтает все время проваляться на диване без дела. О том, как правильно распланировать новогодние праздники, РИА Новости рассказали врачи и психологи.Не долежаться до апатииКак отмечают опрошенные РИА Новости специалисты, валяние на диване на протяжении всех выходных - не вариант, так как пассивный отдых затягивает, вызывает апатию и вялость."Если мы говорим о том, что вы настраиваетесь на отдых как на длительное лежание на диване и просмотр одних и тех же передач, то вы должны быть готовы к тому, что через очень короткое время вы начнете чувствовать дискомфорт, более того, вы начнете впадать в депрессивное и апатичное состояние", - отметила психолог Анетта Орлова.По ее словам, это происходит от того, что при таком образе жизни человеку не достает внешних впечатлений, к которым он привык."Это принято называть депрессией, но на самом деле никакая это не депрессия, а просто отсутствие внешних впечатлений, к которым привык человек , который любит, чтобы было много разноплановых событий. Человек, который привык постоянно находиться в жестком графике, попадая в неструктурированное поле отдыха , если его не разграничить, не определить, чем заняться в каждый из дней, ощущает сильное снижение внутреннего эмоционального состояния", - рассказывает она.При этом, как отмечает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников, не стоит и наоборот стараться все 10 дней забивать большим количеством занятий."При планировании досуга нужно чередовать активные занятия со спокойным отдыхом. Не стоит 10 дней подряд отрываться и тратить все время на плавание в бассейне или ходьбу на лыжах на весь год вперед. Если вы путешествуете, то не стоит планировать сразу все экскурсии, которые только возможны. От этого тоже можно устать. Оставьте время на хорошие фильмы, чтение книг, занятия любимым хобби, которые давно ждут. Обязательно нужно посвятить последние 2-3 дня для адаптации перед выходом на работу", - рассказал он.Индивидуальный подходСколько дней можно полностью посветить релаксу и нужно ли уже с 1 января переключить организм на различные активности, зависит от организма конкретного человека. Единого правила для грамотного планирования не существует, отмечает Тяжельников."Нужно ориентироваться на свое состояние. Людям, которые работают физически и устают, можно позволить себе немного пассивного отдыха с хорошим фильмом или общением в кругу семьи. А потом уже заняться активным отдыхом. Тем, кто занят сидячей работой, особенно у компьютеров, полезно при первой же возможности оторваться от гаджетов и погулять по снежному парку или лесу. Все должно быть в меру. Главное - не оставаться на диване или за накрытым столом все каникулы без перерыва", - сообщил он.Как отмечает нейропсихолог Юлия Пунина, проводить праздники лучше не так, как проходят обычные будни."Лучше всего для нашей психики подойдет вариант как раз максимально отличающийся от привычного сценария рабочих будней. Если ваша работа позволяет вам полностью от нее отключиться, сделайте это. Нам всем необходимы периоды перезагрузки. Когда мы можем заниматься исключительно тем, что приносит нам удовольствие, или чего мы давно хотели, но не находили для этого времени. Для кого-то это активный отдых, для кого-то - тишина и уединение, для кого-то - поездки в новые места, встречи с друзьями или просто личное время для хобби. Чем благополучнее и приятнее лично для вас проходят такие периоды отдыха, тем больше энергии и сил появляется у вас для решения новых профессиональных задач", - сказала она.Физические активностиВыбирая физические активности на новогодних каникулах, лучше ориентироваться на те, что на свежем воздухе, отмечает Тяжельников."Если есть возможность, то лучше всего отправиться туда, где есть возможность покататься на лыжах, на коньках, просто погулять. Надо помнить, что в морозном воздухе больше кислорода и дышать им очень полезно для активации мозговой деятельности и в целом для всего организма. Прогулки на зимнем воздухе улучшают настроение, способствуют укреплению иммунитета", - сказал Тяжельников.При этом он подчеркнул, что если в рабочие дни человек гуляет только до автобуса или до машины, то стоит наращивать нагрузки постепенно - каждый день увеличивая время и дальность прогулок."В связи с эпидемиологической ситуацией мы не рекомендуем посещать места, где одновременно бывает много людей, но можно найти множество хороших и камерных мест для зимнего отдыха. Хороший вариант выехать на дачу, где можно гулять без опаски. Можно поиграть с детьми в снежки и в другие зимние забавы. Главное - одеваться по погоде и не переохлаждаться", - подытожил врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/uborka-1588276569.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/krasota-1591879173.html

https://ria.ru/20210101/prazdnik-1591751934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, общество