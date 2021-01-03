https://ria.ru/20210103/instagram--1591897086.html

В Instagram назвали самые популярные посты 2020 года

В Instagram назвали самые популярные посты 2020 года

Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков, сообщает Billboard. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T18:21

2021-01-03T18:21

2021-01-03T18:21

чедвик боузман

кайли дженнер

диего марадона

знаменитости

ариана гранде

звезды

криштиану роналду

лионель месси

культура

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков, сообщает Billboard. На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 миллиона отметок "нравится". Второй по популярности пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 миллиона лайков.В тройке лидеров также оказался Лионель Месси. Капитан испанского клуба "Барселона", как и Криштиану Роналду, тоже разместил фотографию в память о Диего Марадоне. Эта запись набрала 16,4 миллиона лайков. В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Ее милая фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 миллионов лайков.Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Его пост, в котором он почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 миллиона пользователей. Шестое место получила певица Арина Гранде. Ее серия снимков, на которых она объявила о помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом в конце декабря, понравилась 15,3 миллионам подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 миллиона). Оставшиеся места: седьмое, восьмое, девятое и десятое между собой поделили Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.

https://ria.ru/20201008/instagram-1578883089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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чедвик боузман, кайли дженнер, диего марадона, знаменитости, ариана гранде, звезды, криштиану роналду, лионель месси, стиль жизни, новости культуры