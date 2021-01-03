Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210103/instagram--1591897086.html
В Instagram назвали самые популярные посты 2020 года
В Instagram назвали самые популярные посты 2020 года
Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков, сообщает Billboard. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T18:21
2021-01-03T18:21
чедвик боузман
кайли дженнер
диего марадона
знаменитости
ариана гранде
звезды
криштиану роналду
лионель месси
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148836/55/1488365540_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_bbf5a5c7297970faa3ef90d59512eeda.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков, сообщает Billboard. На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 миллиона отметок "нравится". Второй по популярности пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 миллиона лайков.В тройке лидеров также оказался Лионель Месси. Капитан испанского клуба "Барселона", как и Криштиану Роналду, тоже разместил фотографию в память о Диего Марадоне. Эта запись набрала 16,4 миллиона лайков. В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Ее милая фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 миллионов лайков.Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Его пост, в котором он почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 миллиона пользователей. Шестое место получила певица Арина Гранде. Ее серия снимков, на которых она объявила о помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом в конце декабря, понравилась 15,3 миллионам подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 миллиона). Оставшиеся места: седьмое, восьмое, девятое и десятое между собой поделили Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.
https://ria.ru/20201008/instagram-1578883089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148836/55/1488365540_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_ad85857a2d7a2015eaa00c0cd9fc845c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чедвик боузман, кайли дженнер, диего марадона, знаменитости, ариана гранде, звезды, криштиану роналду, лионель месси, стиль жизни, новости культуры

В Instagram назвали самые популярные посты 2020 года

18:21 03.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков, сообщает Billboard.
На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 миллиона отметок "нравится".
Второй по популярности пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 миллиона лайков.
В тройке лидеров также оказался Лионель Месси. Капитан испанского клуба "Барселона", как и Криштиану Роналду, тоже разместил фотографию в память о Диего Марадоне. Эта запись набрала 16,4 миллиона лайков.
В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Ее милая фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 миллионов лайков.
Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Его пост, в котором он почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 миллиона пользователей.
Шестое место получила певица Арина Гранде. Ее серия снимков, на которых она объявила о помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом в конце декабря, понравилась 15,3 миллионам подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 миллиона).
Оставшиеся места: седьмое, восьмое, девятое и десятое между собой поделили Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 19:54Культура
Дуэйн Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram
 
КультураЧедвик БоузманКайли ДженнерДиего МарадонаЗнаменитостиАриана ГрандезвездыКриштиану РоналдуЛионель МессиСтиль жизниНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
06:40Вступил в силу приказ, определивший перечень обязательных ЕГЭ
06:36Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
06:12В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
06:10Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
05:18Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
04:58Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов
04:55Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
04:54США оставили на Ближнем Востоке свой авианосец из-за "угроз" Ирана
04:32Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
04:22Итальянцы оценили спецвыпуск "Вечернего Урганта"
04:08Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
03:50В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
03:33Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:11Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
03:08Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках
03:06Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"
03:03Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
02:49Названы добавки, снижающие уровень холестерина
02:48Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Лента новостейМолния