https://ria.ru/20210103/grib-1591879739.html

В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"

В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"

Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия". РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:44

2021-01-03T11:44

2021-01-03T15:53

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201111/chaga-1584189270.html

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2021

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россия, китай, в мире