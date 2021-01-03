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В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"
В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"
Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия". РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:44
2021-01-03T15:53
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"

11:44 03.01.2021 (обновлено: 15:53 03.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Tocekas / Гриб Inonotus obliquus
Гриб Inonotus obliquus - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Tocekas /
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".
Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.

"Чагой даже можно подкрепиться — она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу", — говорится в публикации.

Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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