https://ria.ru/20210103/grib-1591879739.html
В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"
В Китае восхитились "сибирским грибом бессмертия"
Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия". РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:44
2021-01-03T11:44
2021-01-03T15:53
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, китай, в мире
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Пользователь китайского портала Sina
восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".
Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.
"Чагой даже можно подкрепиться — она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу", — говорится в публикации.
Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>