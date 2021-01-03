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https://ria.ru/20210103/grachevskiy-1591916232.html
Друг режиссера Грачевского рассказал о его самочувствии
Друг режиссера Грачевского рассказал о его самочувствии
Худрук "Ералаша" Борис Грачевский чувствует себя лучше, идёт на поправку, однако о выписке говорить пока рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T19:33
2021-01-03T21:25
распространение нового коронавируса
владимир долинский
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россия
борис грачевский
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский чувствует себя лучше, идёт на поправку, однако о выписке говорить пока рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусом, его жена рассказала, что его состояние тяжелое, но стабильное.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир долинский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, коронавирусы, общество

Друг режиссера Грачевского рассказал о его самочувствии

19:33 03.01.2021 (обновлено: 21:25 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский чувствует себя лучше, идёт на поправку, однако о выписке говорить пока рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусом, его жена рассказала, что его состояние тяжелое, но стабильное.

Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идёт на поправку. Это дело не одного и не двух дней, но он очень сильный человек.

Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Владимир Долинский
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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Распространение нового коронавирусаВладимир ДолинскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБорис ГрачевскийКоронавирусыОбщество
 
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