https://ria.ru/20210103/grachevskiy-1591916232.html
Друг режиссера Грачевского рассказал о его самочувствии
Друг режиссера Грачевского рассказал о его самочувствии
Худрук "Ералаша" Борис Грачевский чувствует себя лучше, идёт на поправку, однако о выписке говорить пока рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T19:33
2021-01-03T19:33
2021-01-03T21:25
распространение нового коронавируса
владимир долинский
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россия
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коронавирусы
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский чувствует себя лучше, идёт на поправку, однако о выписке говорить пока рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусом, его жена рассказала, что его состояние тяжелое, но стабильное.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/grachevskiy-1591689356.html
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