Друг режиссера Грачевского рассказал о его самочувствии

Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идёт на поправку. Это дело не одного и не двух дней, но он очень сильный человек.