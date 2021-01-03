Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210103/gagarina--1591878063.html
Полина Гагарина смогла вывезти дочь от бывшего мужа из страны
Полина Гагарина смогла вывезти дочь от бывшего мужа из страны
Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram, что улетела в отпуск вместе с детьми, в том числе с младшей дочерью Мией от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:30
2021-01-03T11:37
шоубиз
полина гагарина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587647488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d2f0c6a2ec2004331d6f07d892c7961.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram, что улетела в отпуск вместе с детьми, в том числе с младшей дочерью Мией от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. На снимке она сидит в частном самолете вместе со старшим сыном 13-летним Андреем, который родился в браке с актером Петром Кисловым, и трехлетней Мией. Девочке певица закрывает лицо. В комментариях пользователи пожелали Полине Гагариной хорошего отдыха, а также удивились, что ей удалось взять с собой Мию. Ранее СМИ писали, что бывший муж певицы запретил вывозить их общую дочь за границу. Гагарина сообщила о том, что разводится с Исхаковым летом после почти шести лет совместной жизни. В ноябре она официально подала на развод.
https://ria.ru/20201212/gagarina-1588897631.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587647488_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d13f21c741463ad28dd4956d421235bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полина гагарина

Полина Гагарина смогла вывезти дочь от бывшего мужа из страны

11:30 03.01.2021 (обновлено: 11:37 03.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram, что улетела в отпуск вместе с детьми, в том числе с младшей дочерью Мией от бывшего мужа Дмитрия Исхакова.
"Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным. Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы",  — подписала публикацию Гагарина.
На снимке она сидит в частном самолете вместе со старшим сыном 13-летним Андреем, который родился в браке с актером Петром Кисловым, и трехлетней Мией. Девочке певица закрывает лицо.
В комментариях пользователи пожелали Полине Гагариной хорошего отдыха, а также удивились, что ей удалось взять с собой Мию. Ранее СМИ писали, что бывший муж певицы запретил вывозить их общую дочь за границу.
Гагарина сообщила о том, что разводится с Исхаковым летом после почти шести лет совместной жизни. В ноябре она официально подала на развод.
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 12:08Шоубиз
Полина Гагарина впервые раскрыла подробности развода
 
ШоубизПолина Гагарина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В США за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев заболевания COVID-19
15:25Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
15:24В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей
15:23В Афганистане при взрыве автомобиля погибли пять человек
15:14Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
15:09В Новосибирске школьница разбилась насмерть во время катания с горки
15:08Туристы сократили продолжительность новогодних поездок за границу
15:07Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
15:02Роспотребнадзор прокомментировал данные о смертельной "болезни X" в Конго
14:53В Москве появились карты "Тройка" с Barbie в честь женщин-машинистов
14:52Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
14:49В США начнут продавать УАЗ "Патриот"
14:43Число пострадавших при прорыве трубы в Волжском выросло до четырех
14:37Израильский министр прокомментировал заявление Зарифа об атаках на США
14:24Депутат назвала опасными высказывания в Эстонии о границе с Россией
14:23Израиль завершил поставку США системы ПВО "Железный купол"
14:20В Туве восемь человек погибли в ДТП
14:15В частном доме в Ростовской области нашли тела четырех человек
13:59Три человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Волжском
13:43Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
Лента новостейМолния