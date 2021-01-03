https://ria.ru/20210103/gagarina--1591878063.html

Полина Гагарина смогла вывезти дочь от бывшего мужа из страны

Полина Гагарина смогла вывезти дочь от бывшего мужа из страны

Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram, что улетела в отпуск вместе с детьми, в том числе с младшей дочерью Мией от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:30

2021-01-03T11:30

2021-01-03T11:37

шоубиз

полина гагарина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587647488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d2f0c6a2ec2004331d6f07d892c7961.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram, что улетела в отпуск вместе с детьми, в том числе с младшей дочерью Мией от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. На снимке она сидит в частном самолете вместе со старшим сыном 13-летним Андреем, который родился в браке с актером Петром Кисловым, и трехлетней Мией. Девочке певица закрывает лицо. В комментариях пользователи пожелали Полине Гагариной хорошего отдыха, а также удивились, что ей удалось взять с собой Мию. Ранее СМИ писали, что бывший муж певицы запретил вывозить их общую дочь за границу. Гагарина сообщила о том, что разводится с Исхаковым летом после почти шести лет совместной жизни. В ноябре она официально подала на развод.

https://ria.ru/20201212/gagarina-1588897631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полина гагарина