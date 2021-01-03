Полина Гагарина смогла вывезти дочь от бывшего мужа из страны
11:30 03.01.2021 (обновлено: 11:37 03.01.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram, что улетела в отпуск вместе с детьми, в том числе с младшей дочерью Мией от бывшего мужа Дмитрия Исхакова.
"Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным. Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы", — подписала публикацию Гагарина.
На снимке она сидит в частном самолете вместе со старшим сыном 13-летним Андреем, который родился в браке с актером Петром Кисловым, и трехлетней Мией. Девочке певица закрывает лицо.
В комментариях пользователи пожелали Полине Гагариной хорошего отдыха, а также удивились, что ей удалось взять с собой Мию. Ранее СМИ писали, что бывший муж певицы запретил вывозить их общую дочь за границу.
Гагарина сообщила о том, что разводится с Исхаковым летом после почти шести лет совместной жизни. В ноябре она официально подала на развод.
12 декабря 2020, 12:08ШоубизПолина Гагарина впервые раскрыла подробности развода