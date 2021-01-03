https://ria.ru/20210103/filmy-1591881295.html
Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года
Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года
Авторы из Variety — ведущего американского издания, посвященного событиям из мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T12:46
2021-01-03T12:46
2021-01-03T12:54
что посмотреть
коронавирус covid-19
marvel comics
том круз
джаред лето
стивен спилберг
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Авторы из Variety — ведущего американского издания, посвященного событиям из мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года. В подборку включили картины, которые должны были выйти еще в 2020 году (например, "Дюна" и "Черная вдова"), но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена на будущий год, а также совершенно новые релизы. В начале марта на экраны выйдет анимационный фильм студии Disney "Рейя и последний дракон" о смелой девушке, которой предстоит спасти свое королевство.Тогда же состоится релиз еще одной долгожданной картины — сиквела комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом. На первую половину марта также запланирована премьера криминальной драмы Алана Тейлора "Множественные святые Ньюарка". Картина станет приквелом одного из самых успешных и титулованных сериалов современности "Клан Сопрано". Весной зрители увидят супергеройский фильм ужасов "Морибус" с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы "Не время умирать", сиквел хоррора "Тихое место" с Эмили Блант, блокбастер Marvel "Черная вдова", научно-фантастический боевик "Годзилла против Конга", комедию "Стервелла", а также девятую часть остросюжетного боевика "Форсаж".На лето запланирован выход таких кинокартин, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте" — экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, "Веном: Да будет Карнаж", "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Космический джем 2", "Круиз по джунглям", "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и "Кэндимен". Осенью, если из-за пандемии вновь не закроют кинотеатры, зрители смогут посмотреть "Три тысячи лет ожидания", "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта, блокбастер "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом, биографический фильм База Лурмана "Элвис".На зиму запланированы премьеры таких лент, как "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом, научно-фантастического боевика "Матрица-4" с Киану Ривзом, драмы "Макбет" с Дензелом Вашингтоном, "Сырая низина" Пола Томаса Андерсона и художественного фильма Леоса Каракса "Аннетт" с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.
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что посмотреть , коронавирус covid-19, marvel comics, том круз, джаред лето, стивен спилберг, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Авторы из Variety — ведущего американского издания, посвященного событиям из мира кино и шоу-бизнеса, составили
список самых ожидаемых фильмов 2021 года.
В подборку включили картины, которые должны были выйти еще в 2020 году (например, "Дюна" и "Черная вдова"), но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена на будущий год, а также совершенно новые релизы.
В начале марта на экраны выйдет анимационный фильм студии Disney "Рейя и последний дракон" о смелой девушке, которой предстоит спасти свое королевство.
Тогда же состоится релиз еще одной долгожданной картины — сиквела комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом.
На первую половину марта также запланирована премьера криминальной драмы Алана Тейлора "Множественные святые Ньюарка". Картина станет приквелом одного из самых успешных и титулованных сериалов современности "Клан Сопрано".
Весной зрители увидят супергеройский фильм ужасов "Морибус" с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы "Не время умирать", сиквел хоррора "Тихое место" с Эмили Блант, блокбастер Marvel "Черная вдова", научно-фантастический боевик "Годзилла против Конга", комедию "Стервелла", а также девятую часть остросюжетного боевика "Форсаж".
На лето запланирован выход таких кинокартин, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте" — экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, "Веном: Да будет Карнаж", "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Космический джем 2", "Круиз по джунглям", "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и "Кэндимен".
Осенью, если из-за пандемии вновь не закроют кинотеатры, зрители смогут посмотреть "Три тысячи лет ожидания", "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта, блокбастер "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом, биографический фильм База Лурмана "Элвис".
На зиму запланированы премьеры таких лент, как "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом, научно-фантастического боевика "Матрица-4" с Киану Ривзом, драмы "Макбет" с Дензелом Вашингтоном, "Сырая низина" Пола Томаса Андерсона и художественного фильма Леоса Каракса "Аннетт" с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.