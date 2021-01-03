https://ria.ru/20210103/dtp-1591904124.html

Один из пострадавших в ДТП в Туве находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП в Туве находится в крайне тяжелом состоянии

Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных - тяжелое,... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:32

2021-01-03T16:32

2021-01-03T16:32

кызыл

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591898873_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_67868a408337d29d99e9f9dc72807198.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 янв - РИА Новости. Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных - тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее в МВД Тувы сообщили, что ДТП произошло вечером 3 января на 953-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В результате лобового столкновения двух легковушек погибли восемь человек.По данным главы республики, среди погибших и пострадавших детей нет. Он поручил взять на контроль ситуацию в семьях погибших, если там есть дети и пожилые люди. С его слов, по предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением."Все трое пострадавших госпитализированы в районную больницу. Один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом. В больницу вылетел борт санавиации из Кызыла, после осмотра врачи примут решение о дальнейшем лечении пострадавших, а также будут ли их перевозить в республиканскую больницу", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210103/tuva-1591891169.html

кызыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, происшествия