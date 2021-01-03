https://ria.ru/20210103/dtp-1591904124.html
Один из пострадавших в ДТП в Туве находится в крайне тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП в Туве находится в крайне тяжелом состоянии
Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных - тяжелое,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T16:32
2021-01-03T16:32
2021-01-03T16:32
кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 янв - РИА Новости. Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных - тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее в МВД Тувы сообщили, что ДТП произошло вечером 3 января на 953-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В результате лобового столкновения двух легковушек погибли восемь человек.По данным главы республики, среди погибших и пострадавших детей нет. Он поручил взять на контроль ситуацию в семьях погибших, если там есть дети и пожилые люди. С его слов, по предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением."Все трое пострадавших госпитализированы в районную больницу. Один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом. В больницу вылетел борт санавиации из Кызыла, после осмотра врачи примут решение о дальнейшем лечении пострадавших, а также будут ли их перевозить в республиканскую больницу", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210103/tuva-1591891169.html
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кызыл, происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 янв - РИА Новости. Один из трех пострадавших в ДТП в Туве, где погибли восемь человек, находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух госпитализированных - тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в МВД Тувы сообщили, что ДТП произошло вечером 3 января на 953-м километре автодороги Р-257 "Енисей". В результате лобового столкновения двух легковушек погибли восемь человек.
По данным главы республики, среди погибших и пострадавших детей нет. Он поручил взять на контроль ситуацию в семьях погибших, если там есть дети и пожилые люди. С его слов, по предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением.
"Все трое пострадавших госпитализированы в районную больницу. Один в крайне тяжелом состоянии, двое в тяжелом. В больницу вылетел борт санавиации из Кызыла
, после осмотра врачи примут решение о дальнейшем лечении пострадавших, а также будут ли их перевозить в республиканскую больницу", - сказала собеседница агентства.