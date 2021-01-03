https://ria.ru/20210103/dedmoroz-1591351394.html

Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза

Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза

Правда ли, что Дед Мороз не всегда был добрым волшебником (а одному из его прототипов даже приносили в дар молодых девушек)? Действительно ли образ Санта-Клауса изобрела Coca-Cola, а вешать звезду на елку придумали большевики? И почему даже "Голубой огонек" - отчасти фейк? Разбираем главные мифы, связанные с Новым годом.

2021-01-03T11:00

2021-01-03T11:00

2021-01-03T11:00

не верю!

подкаст

снегурочка

санта-клаус

дед мороз

общество

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Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза Правда ли, что Дед Мороз не всегда был добрым волшебником (а одному из его прототипов даже приносили в дар молодых девушек)? Действительно ли образ Санта-Клауса изобрела Coca-Cola, а вешать звезду на елку придумали большевики? И почему даже "Голубой огонек" - отчасти фейк? Разбираем главные мифы, связанные с Новым годом. audio/mpeg

Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза Правда ли, что Дед Мороз не всегда был добрым волшебником (а одному из его прототипов даже приносили в дар молодых девушек)? Действительно ли образ Санта-Клауса изобрела Coca-Cola, а вешать звезду на елку придумали большевики? И почему даже "Голубой огонек" - отчасти фейк? Разбираем главные мифы, связанные с Новым годом. audio/mpeg

Выбрасывают ли в Италии в Новый год мебель из окон? Правда ли, что в “селедке под шубой” свекла символизирует революционеров, селедка — пролетариат, а овощи — крестьянство? И почему те, кто считает, что Дед Мороз пришел из фольклора - не совсем правы? Заблуждения развенчивает кандидат исторических наук, доцент УрГПУ Иван Попп.01:25 Почему Дед Мороз не всегда был добрым волшебником ( и как он появился)08:06 Миф (или нет) что Дед Мороз всегда носил красную шубу09:37 Правда ли, что современный образ Санта-Клауса придумала Сoca-Cola12:20 Где родители Снегурочки?14:09 Звезда на елке - это отсылка к Спасской башне?16:30 Правда ли, что в Италии в Новый год выбрасывают мебель из окон19:11 Мифы вокруг оливье20:30 Легенда о селедке под шубой (где ШУБА расшифровывается как "Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема")26:25 Почему “Голубой огонек” - это тоже отчасти фейкСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, снегурочка, санта-клаус, дед мороз, общество