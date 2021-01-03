https://ria.ru/20210103/byudzhet-1591876851.html

Турчак рассказал о практике "народного" бюджетирования

Турчак рассказал о практике "народного" бюджетирования

Практика распределения бюджетных средств с учетом мнения жителей применяется уже не первый год и хорошо себя зарекомендовала в ряде регионов РФ, рассказал... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T11:11

2021-01-03T11:11

2021-01-03T11:11

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

владимир путин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Практика распределения бюджетных средств с учетом мнения жителей применяется уже не первый год и хорошо себя зарекомендовала в ряде регионов РФ, рассказал секретарь генерального совета партии "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Парламент ранее принял два закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне, глава РФ Владимир Путин подписал их. Президент поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями. Документы вносят изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов по решению местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль их реализации."Применение "народного бюджета" позволит жителям самим решать, куда направить средства местного бюджета в первую очередь – будь то ремонт дорог, новая спортплощадка, реконструкция двора или что-то другое. Практика инициативного бюджетирования в той или иной степени применяется уже не первый год. Она хорошо зарекомендовала себя во многих регионах. Однако на федеральном уровне "народные бюджеты" до сих пор не регулировались, каждый субъект устанавливал собственные правила. Теперь эти правила едины для всех", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.Секретарь генерального совета партии отметил, что пока лишь 1% бюджетных средств тратится с учетом мнения граждан. Теперь инициативный проект может внести группа из не менее чем 10 людей, достигших 16-летнего возраста, при этом проект должен содержать описание проблемы, ожидаемого результата, предварительный расчет расходов, сроки реализации."Президент России Владимир Путин неоднократно призывал власти всех уровней более активно вовлекать граждан в принятие решений. Наш закон создает единую правовую основу для того, чтобы люди могли принимать непосредственное участие в решении вопросов местного значения. С 1 января он заработал по всей стране", - заключил вице-спикер Совета Федерации.

https://ria.ru/20200303/1567799575.html

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин