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"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой
"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой
Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:52
2021-01-03T17:52
знаменитости
звезды
мальдивы
шоубиз
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей. На видео певица прогуливается по белоснежному песку в развивающейся накидке. В какой-то момент ткань раскрывает ногу телеведущей — всю в синяках. Пользователи сразу начали обсуждать это в комментариях. "А ноги все в синяках", "Дава бьет?", "Синяков сколько", "Ольга, почему ноги в синяках?" — поинтересовались подписчики. Некоторые предположили, что певица до сих пор не восстановилась после шоу "Ледниковый период". Ранее она рассказывала о падениях и других серьезных травмах, полученных на тренировках. Сейчас же исполнительница пока никак не отреагировала на комментарии пользователей.
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знаменитости, звезды, мальдивы, давид манукян (dava), ольга бузова

"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой

17:52 03.01.2021
 
© Фото : Инстаграм-аккаунт @buzova86Ольга Бузова на Мальдивских островах
Ольга Бузова на Мальдивских островах - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Фото : Инстаграм-аккаунт @buzova86
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей.
"В моем идеальном месте все идеально. Идеальная погода. Идеальное время. Идеальные чувства. Идеальная я, потому что идеальное место — это мое счастливо место, где я не проверяю погоду, не слежу за временем. Где я люблю и чувствую себя любимой", — подписала ролик Бузова.
На видео певица прогуливается по белоснежному песку в развивающейся накидке. В какой-то момент ткань раскрывает ногу телеведущей — всю в синяках. Пользователи сразу начали обсуждать это в комментариях.
"А ноги все в синяках", "Дава бьет?", "Синяков сколько", "Ольга, почему ноги в синяках?" — поинтересовались подписчики.
Некоторые предположили, что певица до сих пор не восстановилась после шоу "Ледниковый период". Ранее она рассказывала о падениях и других серьезных травмах, полученных на тренировках.
Сейчас же исполнительница пока никак не отреагировала на комментарии пользователей.
Эвелина Бледанс - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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ШоубизЗнаменитостизвездыМальдивыДавид Манукян (Dava)Ольга Бузова
 
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