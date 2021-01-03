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"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой
"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой
Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:52
2021-01-03T17:52
2021-01-03T17:52
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей. На видео певица прогуливается по белоснежному песку в развивающейся накидке. В какой-то момент ткань раскрывает ногу телеведущей — всю в синяках. Пользователи сразу начали обсуждать это в комментариях. "А ноги все в синяках", "Дава бьет?", "Синяков сколько", "Ольга, почему ноги в синяках?" — поинтересовались подписчики. Некоторые предположили, что певица до сих пор не восстановилась после шоу "Ледниковый период". Ранее она рассказывала о падениях и других серьезных травмах, полученных на тренировках. Сейчас же исполнительница пока никак не отреагировала на комментарии пользователей.
https://ria.ru/20210102/agutin-1591846075.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, мальдивы, давид манукян (dava), ольга бузова