https://ria.ru/20210103/buzova--1591890063.html

"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой

"Дава бьет?": пользователей испугали синяки на теле Ольги Бузовой

Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T17:52

2021-01-03T17:52

2021-01-03T17:52

знаменитости

звезды

мальдивы

шоубиз

давид манукян (dava)

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591891343_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_130cdfeb9b6f6f23ab1c37971bae40a5.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поклонников ужаснуло одно из последних видео в Instagram Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах, на котором видны синяки на теле телеведущей. На видео певица прогуливается по белоснежному песку в развивающейся накидке. В какой-то момент ткань раскрывает ногу телеведущей — всю в синяках. Пользователи сразу начали обсуждать это в комментариях. "А ноги все в синяках", "Дава бьет?", "Синяков сколько", "Ольга, почему ноги в синяках?" — поинтересовались подписчики. Некоторые предположили, что певица до сих пор не восстановилась после шоу "Ледниковый период". Ранее она рассказывала о падениях и других серьезных травмах, полученных на тренировках. Сейчас же исполнительница пока никак не отреагировала на комментарии пользователей.

https://ria.ru/20210102/agutin-1591846075.html

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, мальдивы, давид манукян (dava), ольга бузова