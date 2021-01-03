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Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог
Опасаться новой пандемии после сообщений о возможности появления новой смертельной "болезни X" в Конго не стоит, похожие симптомы могут проявляться и при... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:07
2021-01-03T15:07
демократическая республика конго
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Опасаться новой пандемии после сообщений о возможности появления новой смертельной "болезни X" в Конго не стоит, похожие симптомы могут проявляться и при неинфекционных заболеваниях, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее издание CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты."Я думаю, что опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - сказал Горелов.Он пояснил, что такие симптомы не обязательно говорят об инфекционной болезни, поэтому пока не будет обнаружен возбудитель, не стоит заранее паниковать.
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демократическая республика конго, в мире

Опасаться новой пандемии из-за болезни в Конго рано, считает эпидемиолог

15:07 03.01.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Опасаться новой пандемии после сообщений о возможности появления новой смертельной "болезни X" в Конго не стоит, похожие симптомы могут проявляться и при неинфекционных заболеваниях, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее издание CNN сообщило, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "болезни X". По его словам, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.
"Я думаю, что опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - сказал Горелов.
Он пояснил, что такие симптомы не обязательно говорят об инфекционной болезни, поэтому пока не будет обнаружен возбудитель, не стоит заранее паниковать.
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