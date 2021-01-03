https://ria.ru/20210103/boeviki-1591918468.html

В Нигере при нападениях боевиков на деревни погибли около ста человек

В Нигере при нападениях боевиков на деревни погибли около ста человек

Около 100 человек стали жертвами нападений боевиков в субботу на две деревни на западе Нигера, заявил глава коммуны Тондикивинди Альму Хассан. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T20:10

2021-01-03T20:10

2021-01-03T20:10

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 100 человек стали жертвами нападений боевиков в субботу на две деревни на западе Нигера, заявил глава коммуны Тондикивинди Альму Хассан.Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что по меньшей мере 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на западе Нигера в субботу. Атаке подверглась деревня, расположенная недалеко от границы с Мали."До 70 человек погибли в (деревне – ред.) Чома Бангу и 30 в Зарумадарейе. 75 также получили ранения", - сообщил Хассан агентству Франс Пресс.Как отмечает агентство, подвергшиеся нападениям деревни расположены в 120 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея.Нападение совершено в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов, по итогам которого лидирует бывший глава министерства иностранных дел, а затем министр внутренних дел и безопасности Нигера 61-летний Мохамед Базум. По данным местных СМИ, второй тур состоится в феврале.Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере проходил 27 декабря. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий. Результаты первого тура должен подтвердить конституционный суд Нигера.

https://ria.ru/20201225/khristiane-1590922741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нигер, ниамей, мали, в мире