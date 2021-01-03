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Курс биткоина обновил исторический максимум
Курс биткоина обновил исторический максимум
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T08:36
2021-01-03T08:36
2021-01-03T10:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
весь мир
экономика
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 8:30 мск стоимость биткоина установилась на отметке 34 102 доллара. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8:31 мск биткоин дорожал на 16,56 процента — до 34 193 долларов.Ранее, 2 января, в течение дня стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки — 30, 31 и 32 тысячи долларов.Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70 процентов глобального рынка криптовалют) взлетела в цене в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.
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биткоин, весь мир, экономика
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 8:30 мск стоимость биткоина установилась на отметке 34 102 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8:31 мск биткоин дорожал на 16,56 процента — до 34 193 долларов.
Ранее, 2 января, в течение дня стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки — 30, 31 и 32 тысячи долларов.
Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70 процентов глобального рынка криптовалют) взлетела в цене в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.