https://ria.ru/20210103/bitkoin-1591866619.html

Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:36

2021-01-03T08:36

2021-01-03T10:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

весь мир

экономика

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 8:30 мск стоимость биткоина установилась на отметке 34 102 доллара. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8:31 мск биткоин дорожал на 16,56 процента — до 34 193 долларов.Ранее, 2 января, в течение дня стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки — 30, 31 и 32 тысячи долларов.Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70 процентов глобального рынка криптовалют) взлетела в цене в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.

https://ria.ru/20210102/dobycha-1591813585.html

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