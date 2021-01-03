https://ria.ru/20210103/bayden-1591924306.html
Четыре сенатора-республиканца призвали конгресс утвердить победу Байдена
Четыре сенатора-республиканца призвали конгресс утвердить победу Байдена
Сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Билл Кэссиди и Митт Ромни призвали конгресс США утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:31
2021-01-03T21:31
2021-01-03T23:18
дональд трамп
митт ромни
сша
выборы президента сша — 2020
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Билл Кэссиди и Митт Ромни призвали конгресс США утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах."Избиратели высказались, и конгресс должен выполнить свои обязанности и утвердить результаты голосования", — говорится в заявлении, под которым подписались четверо представителей Республиканской партии. Под обращением также стоят подписи ряда сенаторов-демократов.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января. Одиннадцать сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.
https://ria.ru/20210103/tramp-1591923356.html
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дональд трамп, митт ромни, сша, джо байден, в мире