В ДНР обратились к Зеленскому
15:38 02.01.2021 (обновлено: 18:18 02.01.2021)
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
© Фото : Офис Президента Украины
ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка.
Так в ведомстве прокомментировали новогоднее выступление Зеленского, в котором он обратился к жителям Донбасса и заявил, что хочет рассказать о том, что в Донбассе наступил мир, не из Киева, а на улице Артема в Донецке.
"Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — заявили в Народной милиции.
В ведомстве также предположили, что Зеленский, говоря о том, что хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем.
"Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные", — добавили в Народной милиции.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С конца июля в Донбассе действует перемирие, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.
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