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В ДНР обратились к Зеленскому
В ДНР обратились к Зеленскому
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:38
2021-01-02T18:18
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
владимир зеленский
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка. Так в ведомстве прокомментировали новогоднее выступление Зеленского, в котором он обратился к жителям Донбасса и заявил, что хочет рассказать о том, что в Донбассе наступил мир, не из Киева, а на улице Артема в Донецке.В ведомстве также предположили, что Зеленский, говоря о том, что хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С конца июля в Донбассе действует перемирие, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.
https://ria.ru/20210102/pushkov-1591794445.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, оон, в мире

В ДНР обратились к Зеленскому

15:38 02.01.2021 (обновлено: 18:18 02.01.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка.
Так в ведомстве прокомментировали новогоднее выступление Зеленского, в котором он обратился к жителям Донбасса и заявил, что хочет рассказать о том, что в Донбассе наступил мир, не из Киева, а на улице Артема в Донецке.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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"Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — заявили в Народной милиции.

В ведомстве также предположили, что Зеленский, говоря о том, что хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем.

"Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные", — добавили в Народной милиции.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С конца июля в Донбассе действует перемирие, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
 
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