https://ria.ru/20210102/zelenskiy-1591829671.html

В ДНР обратились к Зеленскому

В ДНР обратились к Зеленскому

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:38

2021-01-02T15:38

2021-01-02T18:18

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир зеленский

минск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка. Так в ведомстве прокомментировали новогоднее выступление Зеленского, в котором он обратился к жителям Донбасса и заявил, что хочет рассказать о том, что в Донбассе наступил мир, не из Киева, а на улице Артема в Донецке.В ведомстве также предположили, что Зеленский, говоря о том, что хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С конца июля в Донбассе действует перемирие, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.

https://ria.ru/20210102/pushkov-1591794445.html

https://ria.ru/20210101/krym-1591769090.html

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, оон, в мире