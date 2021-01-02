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Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T03:17
2021-01-02T03:17
россия
восточный
плесецк (космодром)
космос - риа наука
французская гвиана
москва
китай
сша
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он добавил, что пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.В прошлом году Россия провела 17 космических пусков: по семь с Байконура и Плесецка, два - с Куру и один - с Восточного. Она заняла третье место после США и Китая. При этом число космических стартов было наименьшим в современной российской истории (с 1992 года).
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восточный
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россия, восточный, плесецк (космодром), космос - риа наука, французская гвиана, москва, китай, сша

Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков

03:17 02.01.2021
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.
В прошлом году Россия провела 17 космических пусков: по семь с Байконура и Плесецка, два - с Куру и один - с Восточного. Она заняла третье место после США и Китая. При этом число космических стартов было наименьшим в современной российской истории (с 1992 года).
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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РоссиявосточныйПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаФранцузская ГвианаМоскваКитайСША
 
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