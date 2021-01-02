https://ria.ru/20210102/zapuski-1591794749.html

Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков

Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков

Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T03:17

2021-01-02T03:17

2021-01-02T03:17

россия

восточный

плесецк (космодром)

космос - риа наука

французская гвиана

москва

китай

сша

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он добавил, что пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.В прошлом году Россия провела 17 космических пусков: по семь с Байконура и Плесецка, два - с Куру и один - с Восточного. Она заняла третье место после США и Китая. При этом число космических стартов было наименьшим в современной российской истории (с 1992 года).

https://ria.ru/20201231/treschina-1591732735.html

россия

восточный

французская гвиана

москва

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, плесецк (космодром), космос - риа наука, французская гвиана, москва, китай, сша