https://ria.ru/20210102/zapuski-1591794749.html
Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T03:17
2021-01-02T03:17
2021-01-02T03:17
россия
восточный
плесецк (космодром)
космос - риа наука
французская гвиана
москва
китай
сша
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россия намечает выполнить в следующем году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он добавил, что пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.В прошлом году Россия провела 17 космических пусков: по семь с Байконура и Плесецка, два - с Куру и один - с Восточного. Она заняла третье место после США и Китая. При этом число космических стартов было наименьшим в современной российской истории (с 1992 года).
https://ria.ru/20201231/treschina-1591732735.html
россия
восточный
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россия, восточный, плесецк (космодром), космос - риа наука, французская гвиана, москва, китай, сша