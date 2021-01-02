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Названа закуска, позволяющая меньше пьянеть
Названа закуска, позволяющая меньше пьянеть
Грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана — сорбента — являются подходящей закуской к алкогольным напиткам, рассказала АГН "Москва"... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T09:00
2021-01-02T11:31
новый год—2021
алексей казанцев (врач)
александр мясников (врач)
марина макиша
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана — сорбента — являются подходящей закуской к алкогольным напиткам, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог Марина Макиша.Она напомнила, что любые сорбенты помогают снизить дозировку употребляемого алкоголя.При этом дневная норма грибов для человека, как напомнила Макиша, составляет 100-150 граммов. Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как прийти в себя после большого количества выпитого алкоголя. Так, по его словам, нужно позаботиться о водном балансе. Также стоит принять контрастный душ. На завтрак можно сделать омлет, а от кофе и молока стоит отказаться.Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от похода в баню при похмелье. Лучше всего поможет пережить его картофель, суп, холодец, а также жирная пища.
https://ria.ru/20201226/pokhmele-1591040114.html
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алексей казанцев (врач), александр мясников (врач), марина макиша, общество

Названа закуска, позволяющая меньше пьянеть

09:00 02.01.2021 (обновлено: 11:31 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана — сорбента — являются подходящей закуской к алкогольным напиткам, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог Марина Макиша.
Она напомнила, что любые сорбенты помогают снизить дозировку употребляемого алкоголя.

"Хитозан — это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы", — пояснила врач.

При этом дневная норма грибов для человека, как напомнила Макиша, составляет 100-150 граммов.
Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как прийти в себя после большого количества выпитого алкоголя. Так, по его словам, нужно позаботиться о водном балансе. Также стоит принять контрастный душ. На завтрак можно сделать омлет, а от кофе и молока стоит отказаться.
Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от похода в баню при похмелье. Лучше всего поможет пережить его картофель, суп, холодец, а также жирная пища.
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