https://ria.ru/20210102/zakuska-1591801097.html

Названа закуска, позволяющая меньше пьянеть

Названа закуска, позволяющая меньше пьянеть

Грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана — сорбента — являются подходящей закуской к алкогольным напиткам, рассказала АГН "Москва"... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T09:00

2021-01-02T09:00

2021-01-02T11:31

новый год—2021

алексей казанцев (врач)

александр мясников (врач)

марина макиша

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана — сорбента — являются подходящей закуской к алкогольным напиткам, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог Марина Макиша.Она напомнила, что любые сорбенты помогают снизить дозировку употребляемого алкоголя.При этом дневная норма грибов для человека, как напомнила Макиша, составляет 100-150 граммов. Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как прийти в себя после большого количества выпитого алкоголя. Так, по его словам, нужно позаботиться о водном балансе. Также стоит принять контрастный душ. На завтрак можно сделать омлет, а от кофе и молока стоит отказаться.Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от похода в баню при похмелье. Лучше всего поможет пережить его картофель, суп, холодец, а также жирная пища.

https://ria.ru/20201226/pokhmele-1591040114.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей казанцев (врач), александр мясников (врач), марина макиша, общество