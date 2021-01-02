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В США 11 сенаторов оспорят итоги президентских выборов
В США 11 сенаторов оспорят итоги президентских выборов
Одиннадцать американских сенаторов-республиканцев объявили о намерении формально возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T21:18
2021-01-02T21:18
2021-01-02T22:15
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Одиннадцать американских сенаторов-республиканцев объявили о намерении формально возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор — республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.При этом Круза и Холи СМИ уже сейчас называют потенциальными кандидатами от республиканцев на участие в президентской гонке 2024 года.В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
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рон джонсон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Одиннадцать американских сенаторов-республиканцев объявили о намерении формально возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.
"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочиями проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", — говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill.
Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.
"Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов", — говорится в заявлении.
В числе подписантов сенаторы Тед Круз
, Рон Джонсон
, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.
Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор — республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.
При этом Круза и Холи СМИ уже сейчас называют потенциальными кандидатами от республиканцев на участие в президентской гонке 2024 года.
В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.
Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.
По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден
, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа
. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.