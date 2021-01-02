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Врач дал советы, как не простыть во время прогулки зимой
Врач дал советы, как не простыть во время прогулки зимой
Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с АиФ.ru, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T09:01
2021-01-02T09:01
2021-01-02T13:32
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с АиФ.ru, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки.По его словам, важно следить за дыханием. Дышать нужно равномерно, не очень глубоко, поскольку из-за интенсивного дыхания на морозе нос не успевает подогревать воздух и он попадает в организм холодным. Он порекомендовал брать с собой на прогулку горячий, но не обжигающий чай. Напиток придаст сил и поможет согреться. По мнению Зайцева, хорошо, если одежда предназначена для катания на снегоходах или горных лыжах. При этом никогда не стоит укутываться шарфом по самые глаза. От маски во время прогулки можно отказаться. Зайцев объясняет это тем, что на улице риск заразиться минимален, а маска при минусовой температуре промокает из-за теплого дыхания, начинает отдавать тепло и прилипать к лицу.
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здоровье, общество
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев
рассказал в беседе с АиФ.ru
, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки.
По его словам, важно следить за дыханием. Дышать нужно равномерно, не очень глубоко, поскольку из-за интенсивного дыхания на морозе нос не успевает подогревать воздух и он попадает в организм холодным.
"Тут стоит проявлять особую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся на коньках, лыжах, на тюбинге. Ведь при движении частота и глубина дыхательных движений увеличиваются, вследствие этого мы можем легкие переохладить", — сказал врач.
Он порекомендовал брать с собой на прогулку горячий, но не обжигающий чай. Напиток придаст сил и поможет согреться.
"При этом холодные напитки и газировка разного рода под запретом. Не стоит пить и кофе, так как у него есть ряд нюансов, вследствие которых он только забирает силы", — отметил специалист.
По мнению Зайцева, хорошо, если одежда предназначена для катания на снегоходах или горных лыжах. При этом никогда не стоит укутываться шарфом по самые глаза.
"Шарф должен укутывать все вплоть до подбородка, рот следует оставлять открытым", — добавил он.
От маски во время прогулки можно отказаться. Зайцев объясняет это тем, что на улице риск заразиться минимален, а маска при минусовой температуре промокает из-за теплого дыхания, начинает отдавать тепло и прилипать к лицу.