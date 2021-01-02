https://ria.ru/20210102/vrach-1591801254.html

Врач дал советы, как не простыть во время прогулки зимой

Врач дал советы, как не простыть во время прогулки зимой

Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с АиФ.ru, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T09:01

2021-01-02T09:01

2021-01-02T13:32

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151307/54/1513075485_0:78:7360:4218_1920x0_80_0_0_1a3514b092e7f44f817dac45c352d367.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с АиФ.ru, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки.По его словам, важно следить за дыханием. Дышать нужно равномерно, не очень глубоко, поскольку из-за интенсивного дыхания на морозе нос не успевает подогревать воздух и он попадает в организм холодным. Он порекомендовал брать с собой на прогулку горячий, но не обжигающий чай. Напиток придаст сил и поможет согреться. По мнению Зайцева, хорошо, если одежда предназначена для катания на снегоходах или горных лыжах. При этом никогда не стоит укутываться шарфом по самые глаза. От маски во время прогулки можно отказаться. Зайцев объясняет это тем, что на улице риск заразиться минимален, а маска при минусовой температуре промокает из-за теплого дыхания, начинает отдавать тепло и прилипать к лицу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/mashina-1589899391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/zdorove-1590475403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество