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В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:04
2021-01-02T06:04
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ.РЛС "Воронеж" составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, оренбургская область, алтайский край, мурманская область, безопасность

В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"

06:04 02.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ.
РЛС "Воронеж" составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.
"В этом году планируется завершить строительство РЛС "Воронеж" в республике Коми", - говорится в сообщении военного ведомства.
Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.
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