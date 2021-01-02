https://ria.ru/20210102/voronezh-1591796805.html
В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:04
2021-01-02T06:04
2021-01-02T06:04
россия
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безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ.РЛС "Воронеж" составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.
https://ria.ru/20210101/razvedka-1591745780.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, оренбургская область, алтайский край, мурманская область, безопасность