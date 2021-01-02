https://ria.ru/20210102/voronezh-1591796805.html

В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"

В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"

Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T06:04

2021-01-02T06:04

2021-01-02T06:04

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

оренбургская область

алтайский край

мурманская область

безопасность

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж" российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны РФ.РЛС "Воронеж" составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций - на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.

https://ria.ru/20210101/razvedka-1591745780.html

россия

москва

оренбургская область

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, оренбургская область, алтайский край, мурманская область, безопасность