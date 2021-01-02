https://ria.ru/20210102/volontery-1591814591.html

В Москве стартовала акция "Волонтеры Нового года"

В Москве стартовала акция "Волонтеры Нового года"

Акция "Волонтеры Нового года" началась в субботу в Москве, к ней уже присоединились более 100 человек, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:31

2021-01-02T12:31

2021-01-02T12:31

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москва

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Акция "Волонтеры Нового года" началась в субботу в Москве, к ней уже присоединились более 100 человек, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что волонтеры совместно с добровольцами акции #МыВместе доставят людям старшего возраста продукты, медикаменты, а также предметы первой необходимости и другие вещи. Помимо этого, многие волонтеры готовят поздравительные стихи, открытки и украшения из мишуры."Волонтеры Москвы уже помогли тысячам жителей города не только своими делами, но и добрыми улыбками, словами поддержки. Новый год и Рождество - это время чудес и исполнений желаний, его ждут с большим нетерпением и взрослые, и дети. Для жителей Москвы в эти дни именно волонтеры станут добрыми волшебниками и подарят им долгожданный праздник", - приводятся на сайте слова председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

https://ria.ru/20201227/myvmeste-1591132483.html

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москва, общество