https://ria.ru/20210102/voennye-1591836002.html

Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных

Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных

Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил, что в субботу в населенный пункт вошли азербайджанские военные. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T17:10

2021-01-02T17:10

2021-01-02T17:11

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил, что в субботу в населенный пункт вошли азербайджанские военные.По данным Sputnik Армения, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Агентство сообщало, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе. Позднее Аршакян сообщил агентству, что жители 12 "спорных" домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января.Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. "Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село", - сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров.Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы. Премьер Армении Никол Пашинян позднее заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире