Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210102/voennye-1591836002.html
Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных
Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных
Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил, что в субботу в населенный пункт вошли азербайджанские военные. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T17:10
2021-01-02T17:11
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588180553_0:436:2865:2048_1920x0_80_0_0_ce0ae910cbbb939b02f47d8aeb32a747.jpg
ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил, что в субботу в населенный пункт вошли азербайджанские военные.По данным Sputnik Армения, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Агентство сообщало, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе. Позднее Аршакян сообщил агентству, что жители 12 "спорных" домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января.Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. "Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село", - сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров.Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы. Премьер Армении Никол Пашинян позднее заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588180553_255:415:2432:2048_1920x0_80_0_0_34df5af3b7b05075337332de3dfc29fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных

17:10 02.01.2021 (обновлено: 17:11 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил, что в субботу в населенный пункт вошли азербайджанские военные.
По данным Sputnik Армения, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Агентство сообщало, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе. Позднее Аршакян сообщил агентству, что жители 12 "спорных" домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января.

"Все закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали время до 5 января", - сказал Аршакян в прямом эфире в Facebook.

Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. "Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село", - сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы. Премьер Армении Никол Пашинян позднее заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния