Глава армянского села Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных
17:10 02.01.2021 (обновлено: 17:11 02.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил, что в субботу в населенный пункт вошли азербайджанские военные.
По данным Sputnik Армения, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Агентство сообщало, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе. Позднее Аршакян сообщил агентству, что жители 12 "спорных" домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января.
"Все закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали время до 5 января", - сказал Аршакян в прямом эфире в Facebook.
Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. "Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село", - сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров.
16 ноября 2020, 20:36ИнфографикаРоссийские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы. Премьер Армении Никол Пашинян позднее заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.