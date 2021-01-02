В Армении потребовали вернуть военнопленных из Азербайджана
00:26 02.01.2021 (обновлено: 05:11 02.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
ЕРЕВАН, 2 янв — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что находящихся в Азербайджане армянских военнопленных необходимо незамедлительно возвратить на родину без каких-либо предусловий.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром, заявил, что армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на контролируемых Баку территориях, "не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы".
По словам омбудсмена, заявление Алиева ставит под сомнение статус армянских военнопленных, а также нарушает послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека.
"Заявление президента Азербайджана прямо противоречит требованиям восьмого пункта трехстороннего соглашения от 9 ноября, касающегося возвращения пленных и других лиц, находящихся в несвободе. Армянские военнослужащие, плененные азербайджанскими военными, должны быть незамедлительно освобождены и возвращены в Армению. Это должно быть сделано незамедлительно и без каких-либо предисловий. По статусу они военнопленные", — написал Татоян в соцсети Facebook.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.