https://ria.ru/20210102/voennoplennye-1591791723.html

В Армении потребовали вернуть военнопленных из Азербайджана

В Армении потребовали вернуть военнопленных из Азербайджана

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что находящихся в Азербайджане армянских военнопленных необходимо незамедлительно возвратить на родину без каких-либо... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T00:26

2021-01-02T00:26

2021-01-02T05:11

ситуация в нагорном карабахе

арман татоян

хулуси акар

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москва

ереван

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 2 янв — РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что находящихся в Азербайджане армянских военнопленных необходимо незамедлительно возвратить на родину без каких-либо предусловий.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром, заявил, что армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на контролируемых Баку территориях, "не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы".По словам омбудсмена, заявление Алиева ставит под сомнение статус армянских военнопленных, а также нарушает послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201231/aliev-1591715757.html

https://ria.ru/20201230/karabakh-1591554052.html

москва

ереван

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азербайджан

армения

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арман татоян, хулуси акар, ильхам алиев, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире