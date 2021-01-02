https://ria.ru/20210102/voditel-1591852724.html

В Нижегородской области арестовали пьяного водителя, сбившего подростков

В Нижегородской области арестовали пьяного водителя, сбившего подростков

Пьяный водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T22:35

2021-01-02T22:35

2021-01-02T22:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

кстовский район

саратов

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Пьяный водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, ночью 1 января на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый водитель автомашины KIA Rio, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на четырех подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в больницу. Один из мальчиков до сих пор находится в реанимации.Отмечается, что 30-летний обвиняемый признал свою вину. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20201223/dtp-1590536904.html

россия

нижний новгород

кстовский район

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кстовский район, саратов, происшествия