В Нижегородской области арестовали пьяного водителя, сбившего подростков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Пьяный водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, ночью 1 января на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый водитель автомашины KIA Rio, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на четырех подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в больницу. Один из мальчиков до сих пор находится в реанимации.
"Второго января судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что 30-летний обвиняемый признал свою вину. Расследование продолжается.
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